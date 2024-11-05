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胡婉玲不忍了！遭譏「胡姬笑話」影射黑歷史 親上陣駁斥反擊

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人胡婉玲卸任民視副總經理職位，離開待了27年的老東家，轉而接任中央社社長引發外界熱議，不僅中央社前董事朱宥勳公開砲轟：「對她評價頗低。」網路上更瘋傳「胡姬笑話集」，暗指她過去曾鬧出新聞烏龍黑歷史。對此，胡婉玲昨（4日）鄭重澄清自己從未鬧過此類笑話，更譴責傳播者居心叵測的惡意行為。

胡婉玲針對網傳「胡姬笑話集」鄭重澄清未鬧過此類笑話。（資料照，記者陳逸寬攝）胡婉玲針對網傳「胡姬笑話集」鄭重澄清未鬧過此類笑話。（資料照，記者陳逸寬攝）

胡婉玲坦言悉知部分笑話源自於在華視服務期間，直指某不肖雜誌刊載「胡姫」笑話，導致眾人指向她就是「胡姬」，當年身兼記者、主播的她更就語言霸凌問題，委由華視的法務單位出面談判才遏止下來，「當年的網路科技未若現在發達，後來這些笑話流入網路，陸續傳播，確實傷害了我心靈。」

胡婉玲一度思及提訟止謗，不過當年剛跨入民視且工作忙碌，家有年邁婆婆與襁褓幼子，因此越洋問了還在紐約留學的夫婿，結果遭勸「謠言止於智者」明理的人應該可以體會這些笑話主角不是她，而是編造出來的，她聽勸就此擱下訴訟，專心新聞工作。

胡婉玲坦言雖心懷委屈，但自己將委屈和怨氣轉化為工作衝刺的動力，遠赴海外跑獨家新聞，包括拜見西藏領袖達賴喇嘛、屢次衝向北朝鮮、費心規劃製播「台灣演義」等等，藉以惕勵自己並建立成就感，「我以不跳槽，減少轉換成本與精力耗費，來蓄積自己奮鬥的能量。」

「過去在傳統媒體主導言論的年代，不實指控或八掛的流傳範圍有限，受害人尚易抑制其傷人程度。」胡婉玲表示如今任職中央社，引發起哄攻訐再起，不同以往的是，因為現代網路科技發達，社群媒體近用便捷，讓錯誤不實內容傳播得無遠弗屆，已嚴重損及個人名譽。

「當然，換個角度來看，現今網路偵查技術也與時俱進，也讓她可以透過司法協助，捕捉到惡意貼文者。」最後，胡婉玲向外界致謝並懇請多年支持她、愛護她的閱聽眾朋友們免受誤導，不必將她對號「胡姬」，也請各界勿將「胡姬」冠於她個人之名。

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