劇場界倚老賣老！喬瑟夫曝學長姐靠暖心舉動「增加優越感」

〔記者傅茗渝／台北報導〕精神科醫師鄧惠文搭檔黃豪平主持的公視《少年願望事務所》邀請到藝人喬瑟夫，分享在劇場界有「倚老賣老」以及階級確認的現象。喬瑟夫談到倚老賣老這種行為往往不是出於真正的指導或關心，而是在職場、學校等環境中以「階級確認」的方式自我肯定，讓後輩怒不敢言。

喬瑟夫分享在劇場界有倚老賣老，以及階級確認的現象。（公視提供）

《少年願望事務所》聚焦於不同世代溝通，本集探討青少年在校園及剛踏入職場環境中面對階級制度該要如何應對。喬瑟夫參與「不過多吃了幾年米！不要再倚老賣老了！」主題討論，節目中提及資深前輩應該閉嘴學會「放手」，讓年輕人有勇氣去嘗試、去犯錯。

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節目中喬瑟夫描述了年長者往往透過「階級確認」的方式進行指導，包括優先權的行使、指派瑣事等，這其實是一種確認自身「位階」的手段。他指出：「許多學長姐在給意見的時候，並非真正想要教導後輩，而是透過這些行為來證明自己的優越性。」他更進一步表示，這種社會階級觀念一直在無形之間影響成長環境，而他的世代的任務之一，就是讓這種觀念「停在我們這一代」，避免對下一代造成不必要的壓力和傷害。

喬瑟夫支持前輩應放手讓後輩試錯。（公視提供）

喬瑟夫同時呼籲，前輩若真正希望後輩成長，應該放手讓年輕人去探索、嘗試甚至犯錯，這才是經歷過的人應該做的事，而不是過度干涉。他表示：「即便你看見他們做錯了，應該鼓勵他們去試試，因為只有在自己嘗試過後，他們才能真正成長。」

《少年願望事務所》每週一至三晚間9點於公視播出，並在公視+平台同步上架，小公視則於每週四至六晚間9點播出。節目中說出少年們心底滿滿的怨氣，控訴那些倚老賣老的前輩！而節目邀請各立場的來賓，激發不同世代的共鳴與對話。

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