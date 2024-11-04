與女粉甜蜜互動曝光？婁峻碩直衝對方家中 還被要求「捏奶頭」

〔記者張釔泠／台北報導〕婁峻碩新歌〈你給我等著〉竟是為歌迷圓夢的「甜蜜宣言」，由於偶然瞥見一位女歌迷在Threads上的「做夢文」，他不僅從歌名、歌詞、曲風都照著歌迷夢境量身打造，甚至還把她夢到的吉普車MV場景百分百還原，笑說：「一切都是緣分使然！」寵粉無極限。

婁峻碩推出新歌〈你給我等著〉。（想不到音樂工作室提供）

〈你給我等著〉其實是源自於這位女歌迷某天夢到婁峻碩在唱歌，醒來後發現根本是一首「不存在的歌」，儘管如此卻把其中兩句歌詞「就是趁現在，你還不清醒」及輕快旋律記得一清二楚，還浮現婁峻碩站在一台行駛中的吉普車上唱歌拍MV的畫面，她把夢境PO網後不但掀起熱烈討論，連婁峻碩本人看到都覺得不可思議，驚訝之餘也引發創作動力，還把兩句夢境中的歌詞寫入為整首歌畫龍點睛，婁峻碩表示：「真的是一時興起，結果越做越有趣，最後乾脆把吉普車都借來拍，算是一首我跟歌迷一起完成、也是圓歌迷夢的一首歌。」

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婁峻碩的新歌創作靈感竟是為歌迷圓夢。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩把這個過程拍成短影音紀錄，沒想到影片上架後點閱破百萬，有跟迷更趣稱是「紅『婁』夢」翻版，還有不少歌迷直接稱他為「圓夢大使」，索性在網上留言發夢「許願」；有歌迷敲碗「希望能看到婁峻碩能包機開唱，因為有夢到他在飛機上開演唱會！」還有歌迷笑說：「夢到婁峻碩辦婚禮演唱會，邀大家一起參加！」儼然成為「歌迷許願池」的婁峻碩笑說：「其實『圓夢』這件事只能偶爾想到時心血來潮就做，歌迷開心我就開心，但真的無法把每個人的願望都實現！」他更幽默舉例：「像上次有人做夢夢到要捏我奶頭，我也沒辦法讓這件事情實現哦！」

婁峻碩把過程拍成短影音紀錄，沒想到影片上架後點閱飆破百萬。（想不到音樂工作室提供）

值得一提的是，這位幸運女歌迷私底下竟真的是位「通靈少女」，本業為「命理師」的她把夢描繪的真實，讓間接完成新歌的婁峻碩佩服不已，為了感謝她當初的「發夢文」，婁峻碩完成作品後決定讓她搶先看MV，女歌迷看到偶像本尊出現，不但激動到紅眼眶，還邊看MV邊流淚；而第一次跑到歌迷住的地方，一起體驗MV首播的婁峻碩則笑說：「像是網友見面一樣緊張！」

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