歌迷是「小色魔」！王ADEN扒光自己 台上苦苦求饒

〔記者張釔泠／台北報導〕王ADEN上週六在Legacy舉辦首場個人演唱會，好朋友黃祝賢儒、Jinbo、《原子少年2》小行星和PIZZALI都來助陣，為了「Be a BIG Lover」演唱會積極飲控健身的他，對於體能相當有信心，笑認最辛苦的部分是要一直處於低血糖狀態，演唱會上，他大秀精壯好身材，好友PIZZALI也跟進他脫外套，讓滿場歌迷嗨翻。

王ADEN脫了。（愛騰音樂+KKLIVE提供）

演唱會上，王ADEN用了4段口白配上4首在剛踏入音樂產業時獨立「全製作」完成的歌曲，象徵在學生時期可以整天坐在錄音室中，挖掘音樂的更多可能，當時一起玩音樂的夥伴Jinbo現身與他合唱〈December〉。平常給人陽光活潑印象的王ADEN，在演唱會上特別精選「失戀組曲」以電吉他自彈自唱的方式呈現，好友黃祝賢儒也驚喜現身與他合唱〈我就是白浪〉，同年出生的兩人在音樂上有著相當好的默契，王ADEN大讚黃祝賢儒唱功了得，製作實力也同樣出彩，〈你說這叫天秤座但你喜歡〉正是由黃祝賢儒為他配唱的歌曲，大讚好兄弟：「我自己錄絕對做不出這種效果。」

請繼續往下閱讀...

王ADEN在唱完心中最難的曲目〈最會唱的21歲〉後，突然笑問台下歌迷自己有沒有走音，笑說：「不曉得是不是我腎上腺素太強，現在耳機裡的聲音，聽起來都像走音。」他也坦言：「當初寫的時候就是加入比較多的歌唱技巧來符合這首歌的歌名，但現在反被當初的自己反咬一口，要特別專心的去唱去詮釋這首真的很難唱的歌。」

王ADEN舉辦首場個人演唱會。（愛騰音樂+KKLIVE提供）

緊接著王ADEN邀請PIZZALI共同演唱〈千禧囝〉，PIZZALI近期和王ADEN成了短期室友，王ADEN笑說：「這段時間發現跟另外一個男生住在一起的時候，會不自覺變得更自律，會更認真去面對自己的工作，跟PIZZALI相處都會有互相都想要變得更好的魔力。」

王ADEN邀來PIZZALI助陣。（愛騰音樂+KKLIVE提供）

到了演唱會尾聲，王ADEN在唱〈HIGHLIGHT〉前，回應歌迷的期待，掀起上衣大秀精實腹肌，笑虧台下歌迷是「小色魔」，搞笑求饒：「己所不欲，勿施於人，下次請粉絲先說。」逗得全場歌迷笑不停。寵粉的他更在安可曲唱完後，直接脫下演唱會專屬的T-Shirt， 丟向舞台送給幸運粉絲，用近乎180度的鞠躬，感謝一路相挺的歌迷朋友們一起參與他的首場專場演唱會，為台北場演唱會畫下完美句點，接下來12月14日在高雄場與歌迷朋友再次相見。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法