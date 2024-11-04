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娛樂 音樂

菲律賓遊學被認出！張若凡返台就宣布好消息

〔記者張釔泠／台北報導〕「催淚歌姬」張若凡即將推出新單曲〈門外？〉，這首歌也是話題十足的台劇《妮波自由式》的插曲，跟一般插曲很不同的是，這首歌是由劉品言飾演的駐唱歌手演唱的作品，在劇中扮演著「調情」的關鍵作用，也唱出劇中女女感情線最隱晦又露骨的情境。

張若凡即將推出新單曲〈門外？〉。（索尼提供）張若凡即將推出新單曲〈門外？〉。（索尼提供）

張若凡聽到〈門外？〉時，覺得歌曲有種柔和的悲涼與美感，她說：「即使對愛會迷惘、會脆弱，想愛卻又無法走進對方心裡的這種痛苦，站在門外也是一種對愛的等待與守候…人都會有自我欺騙、驕傲又脆弱的時刻，就勇敢去愛吧！」所以她在錄音的時候，想像著自己就是那個站在門外徘徊守候的人，自然而然地投入情緒，在演唱的語氣裡加入了一種無奈的嘆息感，唱出對愛情的無力感、試圖放手卻又難割捨的糾結。

推出這首單曲之前，張若凡前往菲律賓宿霧遊學，重溫當學生唸英文的感覺，每天都過得很充實，開啟不同的體驗，也被同學認出她就是張若凡，她開心說：「期許透過練習好語言和我的歌聲，能讓她的世界變得更大，勇敢迎接人生的下一個階段。」

張若凡在遊學時被同學認出。（索尼提供）張若凡在遊學時被同學認出。（索尼提供）

遊學期間她非常融入和同學的相處和課程的學習中，學校也臨時邀請她在畢業禮唱歌送給大家，她開心獻唱，表示：「這個機會讓我收到其他國家的同學對我聲音的支持讚譽，這些瞬間讓我感受到音樂是無國界的語言。」

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