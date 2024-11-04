啦啦隊正妹畇二、Dora互相退追 錄影埋心結終於破冰

中信啦啦隊「Passion Sisters」成員畇二（左）和樂天女孩Dora因錄影產生心結。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中信啦啦隊「Passion Sisters」成員畇二因在節目《炸裂吧！女孩》與樂天女孩Dora啟口角埋下心結，甚至有網友說畇二「心機很重」，兩人還因為這件事互相退追，日前畇二上樂天女孩琳妲YouTube節目上演大和解，一笑泯恩仇。

畇二解釋被網友誤會心機重、沒禮貌。（翻攝自YouTube）

畇二表示，錄影時她和Dora團隊共同合作，討論過程中由於立場不同，導致溝通出現摩擦。畇二坦言，當時情緒激動，加上臉上並未帶著笑容，看起來容易讓人誤解態度強勢，所以被網友批評「心機很重」、「沒禮貌」。但畇二強調她本人其實沒那個意思，只是情緒激動了點。

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畇二上琳妲節目終於和Dora和解。（翻攝自YouTube）

身為和事佬，琳妲詢問畇二和Dora是否將這件事講開？畇二想了想回：「好像沒有欸」，琳妲乾脆當場打視訊電話給Dora。電話接通後，Dora回應自己當時並沒有因為立場不同而生氣，而是討論的時候激烈了些，她還笑著說：「追蹤可以追蹤回來」，間接透露了誤會解開，原本的退追也可以取消了。

在琳妲調解之下，畇二也向Dora道歉，承認當時太生氣了，雙姝才握手言和。

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