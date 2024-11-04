《寶島神很大》十週年創舉！連擲筊9聖杯媽祖指定「她」背轎

《寶島神很大》主持群柯大堡、許志豪、阿白、余凱揚、陳孟賢、曾甜、賈斯汀、草爺、香蕉、王品澔今出席十週年記者會。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《寶島神很大》開播10年走遍466場民俗慶典、18項國家重要民俗、超過5000尊海內外神明。節目主持群柯大堡、許志豪、阿白、余凱揚、陳孟賢、曾甜、賈斯汀、草爺、香蕉、王品澔今（4日）出席十週年記者會，阿白揹著台中梧棲浩天宮媽祖進場共襄盛舉，柯大堡更透露他的「甲辰年最大科」募資演唱會驚現神蹟。

柯大堡因為主持而登上金鐘舞台，他有感而發說《寶島神很大》是最有共感的節目，他在拍攝過程中有時被誤解扛「8+9」的罵名，不過他強調：「金、香、炮讓人實際去傳達慰藉，慢慢會知道這些珍貴的東西。」而柯大堡即將舉辦個人演唱會「甲辰年最大科」，他透露起初募資100萬後來不慎超支，孰料到了募資滿一個月時剛好湊齊130萬，沒賺沒賠剛好COVER，讓他直呼很神奇。

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阿白（中）揹著台中梧棲浩天宮媽祖進場共襄盛舉。（三立提供）

而這次十週年特別企劃揪神明登玉山，由阿白揹著媽祖行走，她表示為了這次登山還先做負重訓練，因為轎子加上神明就有12公斤重，要背著一路行，而且拍攝當天天候又不佳，過程也吃了不少苦。被問到為何是阿白肩負重任？柯大堡表示請示宮廟問到製作人帶隊、阿白背轎、是否今年舉辦，一連擲出9個聖筊，人選因此出爐。

阿白（中）揹著台中梧棲浩天宮媽祖進場共襄盛舉。（三立提供）

草爺透露當初會加入《寶島神很大》全靠緣分，他原本只是節目來賓，後來受邀加入，自稱在主持群中是顏質擔當，主持群中最嫩的王品澔直言小時候很怕廟會，看了還會哭，加入節目近距離接觸後有改變印象，過程中更因感動而落淚。香蕉是《寶島神很大》主持群中最資深的一位，他開玩笑表示現在主持群人很多，所以每次回來就像參加教召一樣，他說以前剛錄節目時，一個月要出23天外景連媽媽都以為他去當兵了。

賈斯汀來台15年，也是他第一次參與台灣廟會，所以每次都很擔心會冒犯，他表示因為自己對台灣文化很好奇，又敢去問，所以到現在除台語進步外，也學了不少宗教相關文化，他笑說主持《寶島神很大》最擔心的就是媽媽，因為她的宗教是基督教，有次媽媽看了節目後問他為何拿香，他就回答說「賺錢！」而余凱揚台語非常溜，他說自己從小就在宮廟長大，又愛玩陣頭，但卻不了解宮廟文化，直到主持後才慢慢了解。

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