晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《寶島神很大》十週年創舉！連擲筊9聖杯媽祖指定「她」背轎

《寶島神很大》主持群柯大堡、許志豪、阿白、余凱揚、陳孟賢、曾甜、賈斯汀、草爺、香蕉、王品澔今出席十週年記者會。（三立提供）《寶島神很大》主持群柯大堡、許志豪、阿白、余凱揚、陳孟賢、曾甜、賈斯汀、草爺、香蕉、王品澔今出席十週年記者會。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《寶島神很大》開播10年走遍466場民俗慶典、18項國家重要民俗、超過5000尊海內外神明。節目主持群柯大堡、許志豪、阿白、余凱揚、陳孟賢、曾甜、賈斯汀、草爺、香蕉、王品澔今（4日）出席十週年記者會，阿白揹著台中梧棲浩天宮媽祖進場共襄盛舉，柯大堡更透露他的「甲辰年最大科」募資演唱會驚現神蹟。

柯大堡因為主持而登上金鐘舞台，他有感而發說《寶島神很大》是最有共感的節目，他在拍攝過程中有時被誤解扛「8+9」的罵名，不過他強調：「金、香、炮讓人實際去傳達慰藉，慢慢會知道這些珍貴的東西。」而柯大堡即將舉辦個人演唱會「甲辰年最大科」，他透露起初募資100萬後來不慎超支，孰料到了募資滿一個月時剛好湊齊130萬，沒賺沒賠剛好COVER，讓他直呼很神奇。

阿白（中）揹著台中梧棲浩天宮媽祖進場共襄盛舉。（三立提供）阿白（中）揹著台中梧棲浩天宮媽祖進場共襄盛舉。（三立提供）

而這次十週年特別企劃揪神明登玉山，由阿白揹著媽祖行走，她表示為了這次登山還先做負重訓練，因為轎子加上神明就有12公斤重，要背著一路行，而且拍攝當天天候又不佳，過程也吃了不少苦。被問到為何是阿白肩負重任？柯大堡表示請示宮廟問到製作人帶隊、阿白背轎、是否今年舉辦，一連擲出9個聖筊，人選因此出爐。

阿白（中）揹著台中梧棲浩天宮媽祖進場共襄盛舉。（三立提供）阿白（中）揹著台中梧棲浩天宮媽祖進場共襄盛舉。（三立提供）

草爺透露當初會加入《寶島神很大》全靠緣分，他原本只是節目來賓，後來受邀加入，自稱在主持群中是顏質擔當，主持群中最嫩的王品澔直言小時候很怕廟會，看了還會哭，加入節目近距離接觸後有改變印象，過程中更因感動而落淚。香蕉是《寶島神很大》主持群中最資深的一位，他開玩笑表示現在主持群人很多，所以每次回來就像參加教召一樣，他說以前剛錄節目時，一個月要出23天外景連媽媽都以為他去當兵了。

賈斯汀來台15年，也是他第一次參與台灣廟會，所以每次都很擔心會冒犯，他表示因為自己對台灣文化很好奇，又敢去問，所以到現在除台語進步外，也學了不少宗教相關文化，他笑說主持《寶島神很大》最擔心的就是媽媽，因為她的宗教是基督教，有次媽媽看了節目後問他為何拿香，他就回答說「賺錢！」而余凱揚台語非常溜，他說自己從小就在宮廟長大，又愛玩陣頭，但卻不了解宮廟文化，直到主持後才慢慢了解。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中