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娛樂 電影

李安「金馬61」回台頒獎！《角頭》「四大巨頭」霸氣合體

〔記者鍾志均／台北報導〕第61屆金馬獎今（4）公開頒獎嘉賓，「金馬大家長」李安確定百忙之中自美國返台，將頒發「終身成就獎」給已故武俠影后鄭佩佩；今年破億台片《角頭－大橋頭》也找來4巨頭頒獎，預計近800位入圍影片影人出席金馬盛會，星光熠熠。

李安（左起）、王童、朱延平將擔任特別獻獎嘉賓。（金馬執委會提供）李安（左起）、王童、朱延平將擔任特別獻獎嘉賓。（金馬執委會提供）

頒獎陣容還找來日本金像獎影帝阿部寬，以《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡最佳男配獎的關繼威、最佳導演關家永及製片人王慶，以及金馬影帝張震和7位金馬影后張艾嘉、楊貴媚、吳君如、林嘉欣、楊雁雁、謝盈萱、林品彤等。

上屆影帝吳慷仁繼缺席金鐘獎頒獎典禮後，今年無奈因工作因素，將再度缺席金馬獎；當兵中的許光漢則順利請假，獲准參與盛會，將和主演的《青春18×2 通往有你的旅程》劇組重聚，並擔任頒獎嘉賓。

蔡振南（左起）、太保、高捷、龍天翔。（金馬執委會、曼尼娛樂提供）蔡振南（左起）、太保、高捷、龍天翔。（金馬執委會、曼尼娛樂提供）

除了許光漢、王淨、袁澧林、曾敬驊、陳柏霖五大星光，還有四大角頭蔡振南、太保、高捷、龍天翔助威；李安則和王童、朱延平三大導演將擔任特別獻獎嘉賓，金馬主席李屏賓與評審團主席譚家明將揭曉「最佳劇情片」得主。

「金馬61」於11月23日頒獎，星光大道將於5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看第61屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。

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