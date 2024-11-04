晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《金孫爆富攻略》這一幕超催淚！Billkin曝：完全沒準備

Taew（左）、Billkin在《金孫爆富攻略》飾演祖孫。（CATCHPLAY提供）Taew（左）、Billkin在《金孫爆富攻略》飾演祖孫。（CATCHPLAY提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國人氣男星Billkin在電影《金孫爆富攻略》中，與飾演阿嬤的素人演員Taew以最真摯動人的演技和自然可愛的互動，呈現能引起觀眾共鳴的祖孫親情。Billkin透露片中接近尾聲與阿嬤的關鍵一幕，他完全不用演，而是以真心投入，讓他下戲後直到現在回想起來仍然印象深刻。

Billkin表示：「這是我與阿嬤的最後一場戲，一句台詞都沒有，阿嬤躺在床上，而我慢慢走向她，靜靜地珍惜最後的時刻。這場戲我完全沒有準備，只是想著所有我們一起創造的回憶，自己沉澱心情，整理好就直接上。這是我在銀幕上最投入且最真情流露的一次，當下完全沉浸在小安與阿嬤無法言喻的情感中，這樣的經驗真的令人難忘。」

Billkin（左）、Taew在《金孫爆富攻略》演繹動人祖孫情。（CATCHPLAY提供）Billkin（左）、Taew在《金孫爆富攻略》演繹動人祖孫情。（CATCHPLAY提供）

電影《金孫爆富攻略》描述成日打電動、無所事事的年輕人小安，為了繼承阿嬤的房產，決定全心照顧罹癌的阿嬤，在朝夕相處下，小安漸漸體會了阿嬤的開心和寂寞，也一起面對生活中的疾病和死亡。導演帕特波尼蒂帕特Pat Boonnitipat以寫實的鏡頭拍出祖孫的日常生活，有開心鬥嘴令人會心一笑的時刻，也有難過不捨，感動了無數觀眾。

Taew（前）、Billkin演出的《金孫爆富攻略》將在串流平台上架。（CATCHPLAY提供）Taew（前）、Billkin演出的《金孫爆富攻略》將在串流平台上架。（CATCHPLAY提供）

導演表示他在劇本創作階段就很常跟Billkin討論家人的話題，片中甚至有許多台詞的靈感都來自Billkin說過的話，他說：「我常常跟Billkin聊他跟家人的相處，以及他怎麼看待泰國社會中的家庭關係，片中有一幕小安和阿嬤在爭論該不該花大錢買墓地，而Billkin認為人去世後會化成大地的養分、回歸大自然，這句話最後也被我放進電影中。」《金孫爆富攻略》11月6日於CATCHPLAY+上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中