《金孫爆富攻略》這一幕超催淚！Billkin曝：完全沒準備

Taew（左）、Billkin在《金孫爆富攻略》飾演祖孫。（CATCHPLAY提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國人氣男星Billkin在電影《金孫爆富攻略》中，與飾演阿嬤的素人演員Taew以最真摯動人的演技和自然可愛的互動，呈現能引起觀眾共鳴的祖孫親情。Billkin透露片中接近尾聲與阿嬤的關鍵一幕，他完全不用演，而是以真心投入，讓他下戲後直到現在回想起來仍然印象深刻。

Billkin表示：「這是我與阿嬤的最後一場戲，一句台詞都沒有，阿嬤躺在床上，而我慢慢走向她，靜靜地珍惜最後的時刻。這場戲我完全沒有準備，只是想著所有我們一起創造的回憶，自己沉澱心情，整理好就直接上。這是我在銀幕上最投入且最真情流露的一次，當下完全沉浸在小安與阿嬤無法言喻的情感中，這樣的經驗真的令人難忘。」

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Billkin（左）、Taew在《金孫爆富攻略》演繹動人祖孫情。（CATCHPLAY提供）

電影《金孫爆富攻略》描述成日打電動、無所事事的年輕人小安，為了繼承阿嬤的房產，決定全心照顧罹癌的阿嬤，在朝夕相處下，小安漸漸體會了阿嬤的開心和寂寞，也一起面對生活中的疾病和死亡。導演帕特波尼蒂帕特Pat Boonnitipat以寫實的鏡頭拍出祖孫的日常生活，有開心鬥嘴令人會心一笑的時刻，也有難過不捨，感動了無數觀眾。

Taew（前）、Billkin演出的《金孫爆富攻略》將在串流平台上架。（CATCHPLAY提供）

導演表示他在劇本創作階段就很常跟Billkin討論家人的話題，片中甚至有許多台詞的靈感都來自Billkin說過的話，他說：「我常常跟Billkin聊他跟家人的相處，以及他怎麼看待泰國社會中的家庭關係，片中有一幕小安和阿嬤在爭論該不該花大錢買墓地，而Billkin認為人去世後會化成大地的養分、回歸大自然，這句話最後也被我放進電影中。」《金孫爆富攻略》11月6日於CATCHPLAY+上架。

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