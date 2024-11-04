台女星第一位！ 雷嘉汭進軍韓國拍影集《TWELVE》 合作馬東石：像做夢

〔記者李紹綾／台北報導〕雷嘉汭繼演出影集《八尺門的辯護人》印尼外傭後，將挑戰韓劇《TWELVE》，並與馬東石、朴炯植、徐仁國等韓星合作，她為了此作品，悄悄飛了兩趟韓國與導演、監製試戲及討論角色，也進行了將近一年的韓語特訓。

雷嘉汭挑戰韓劇《TWELVE》，開心與馬東石、朴炯植、徐仁國等韓星合作。（Catwalk 凱渥提供）

韓國劇組公布正式演員名單後，雷嘉汭開心說：「真的可以說了嗎？我憋了超級久，終於很開心很榮幸的可以跟大家分享這個消息，我在首爾進組了。我沒想到天天在韓劇中看到的演員，有一天我會可以與他們合作，可以在這樣的演員群中，各個都是國際知名等級的前輩，真的很像做夢一樣，非常的榮幸與開心，接下來我會全力以赴！」。.

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馬東石演出《TWELVE》。（照片提供 빅펀치엔터테인먼트）

雷嘉汭成為台灣首位參演韓劇的女演員，劇組表示「試鏡時雷嘉汭的表演力在沒有劇本下臨場發揮的爆發力感染到了我們，愛笑的雷嘉汭，甜美的酒窩也成為她的招牌。雖然雷嘉汭是新銳演員，但她的實力有目共睹，這次的組合搭配，非常的完美會產生很棒的化學作用，每位演員也都是我們的不二人選，我們預期雷嘉汭將以本部作品正式向觀眾展示其獨特魅力。」《TWELVE》正在拍攝中，計劃於明年播出。

雷嘉汭演出短片《76號恐怖書店之恐懼罐頭》成為演員後，接著參與電影《哭悲》、《化劫》等作品、也在疫情期間因為不能引進海外演員，直至前期籌備期不到三週的時間，卻演活了影集《八尺門的辯護人》中的印尼外傭，也在2024年第59屆金鐘獎首度入圍最佳女主角獎。

徐仁國演出《TWELVE》。（照片提供 스토리제이컴퍼니）

在K-奇幻動作鉅片《TWELVE》中，雷嘉汭將出演蛇之天使「鈴鐺」。鈴鐺的角色是12天使故事中關鍵一環，為故事增添神秘的氛圍與精彩的情節。蛇之天使「鈴鐺」是一位擁有古老醫術的韓醫師，致力於治癒人類的各種疾病，並在同伴們遭到惡鬼襲擊時以精心照護發揮重要作用。

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