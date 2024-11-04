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娛樂 最新消息

劉德華哭了！衣袖猛擦眼淚 巡演最終場感性告白「出道40年心情」

〔記者張釔泠／台北報導〕闊別11年，劉德華「今天⋯is the Day」巡迴演唱會圓滿落幕，他挺過颱風攪局，3天完成4場演唱會，也許因為是台北的最後一夜，華仔昨晚的情緒飽滿，開場便問歌迷「會想我嗎？」提到也許「後年再來」，接近尾聲，華仔更哽咽地說：「經過了11年，謝謝你們陪伴了我到今天，接下來這首歌就代表了我跟你們《奉陪到底》」淚謝台下的粉絲。

劉德華。（台灣映藝、超級圓頂提供）劉德華。（台灣映藝、超級圓頂提供）

昨晚在節目最後一首歌《17歲》前，華仔就對歌迷說了4次「我愛你們」；安可的快歌組曲一完，他感性分享這次展開巡演的心情，「從我第一埸到現在，一開始是非常緊張，因為有一段時間沒開（演唱會），但是每個地方、每個年紀從來沒有放棄過我。我們選擇『今天』做演唱會，因為我們真的要好好過我們的今天；昨天已經過去，明天出現在我們面前的時候，他們的名字叫今天。」

劉德華。（台灣映藝、超級圓頂提供）劉德華。（台灣映藝、超級圓頂提供）

唱到《奉陪到底》時，華仔開始哽咽，歌曲結束他用衣袖抹抹自己臉上的淚：「我踏入這圈子30年的時候講了一句話，我當了30年的偶像太簡單了，只要你們愛我就好；現在40年了，你們還是跟當年一樣的愛著我，我會好好的，我會因為你們變得更好，我也希望你們因為我會變得更好。」

劉德華。（台灣映藝、超級圓頂提供）劉德華。（台灣映藝、超級圓頂提供）

巡演來到第52場演唱會，華仔也感動表示，「我們都充滿愛，從第一天《愛的連線》， 到現在《奉陪到底》，謝謝你們的掌聲。」最後在《掌聲響起》跟《真永遠》歌聲中，為4場演出劃下句點。

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