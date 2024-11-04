邵雨薇不藏了！花錢療癒身心 公開私密購物清單

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇2024上半年赴日本遊學3個月，在街頭大膽嘗試街拍創作，回台後擔任起第16屆「拍台北」電影劇本徵選的評審，她表示自己人生階段達成一個小目標，更透露今年其中一個生日願望是「renew heartself」，希望未來能重新學會守護內心的聲音、更大膽勇敢熱情的去詮釋每個角色和追求自己喜歡的模樣。

邵雨薇喜歡宅在家裡做家事，也常追劇、上網購物。（MIXX電商提供）

邵雨薇分享，自己的MBTI屬性其實是「I人」，私底下是個有點邊界感的「貓屬性」，喜歡宅在家裡做家事和自我療癒的事情，像是追劇或者上網購物。想要轉換心情的時候，則會透過購物療癒自己，她特別喜歡選購小家電、小家飾、寢具及抱枕，讓家裡的氣氛變得很不一樣，也能療癒自我的心情。

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邵雨薇喜歡宅在家裡做家事，也常追劇、上網購物。（MIXX電商提供）

談到被閨密封「線上購物女王」、「最懂買的女人」，邵雨薇笑稱還好自己審美眼光算不錯，常被說擁有購物鷹眼，選物準又下手快，也很懂性價比，往往可以選到價格合理、可愛有趣又有質感的東西。愛包色的個性也讓她常在入手沒多久就會推坑給有相同喜好的朋友，她說：「最近買到最滿意的東西，是買給愛貓們的一隻逗貓棒，上面是一隻小鳥，下方有彩色飄帶，既可愛又浪漫，物超所值深得家中三隻貓的歡心。」

邵雨薇喜歡宅在家裡做家事，也常追劇、上網購物。（MIXX電商提供）

雙11即將到來，邵雨薇強調自己是個細節控，很看重電商的質感和商品的精緻度，因此很愛上和自己同調性的電商網站選購商品，兼具文青調性和簡約設計的電商」就是她的購物首選最愛，她公佈經常逛電商網站最喜歡看的前五樣商品，因她每天做重訓，特別重視身體線條，因此首選就是奶昔，第二是她會在女性的特殊日子手洗貼身衣物，貼身衣物手洗慕斯是必買清單之一，她特別重視腸胃和肌膚的健康，益生菌也是她遇雙11優惠就會補貨的保健補給品。

邵雨薇自認是個細節控。（MIXX電商提供）

邵雨薇雙11購物節為愛貓買了飲水機及洗浴泥。（MIXX電商提供）

邵雨薇笑稱自己早早為愛貓「下好離手」，看中電商賣的生活寵物飲水機及寵物草本洗敷泥，趁雙11好好寵愛毛孩子。談起買寵物飲水機，她表示是因擔心活潑好動的貓咪們喝到自來水或生水，會拉肚子或衍生其他健康問題，笑說自家愛貓天性好奇調皮，因此對於家中到處流動的水特別感興趣，像是水龍頭、馬桶水，為了阻止愛貓喝到馬桶水，她便選擇有流動水功能的寵物飲水機，不但供水是新鮮乾淨的，也可讓自家貓咪更有喝水的慾望，也讓自己這個貓奴長時間出門工作更安心。

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