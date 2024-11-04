62歲梁朝偉東京銀座被野生捕獲 粉絲驚呼好大陣仗

梁朝偉（紅圈者）在日本東京銀座被野生捕獲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕62歲金馬影帝梁朝偉近日赴東京擔任第37屆東京國際電影節評審團主席，接受大會官方刊物訪問，透露每回拍戲都會花很多時間準備，「準備時間越長，越易投入角色。」

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本屆東京電影節於10月28日至11月6日舉行，仍在東京的梁朝偉日前被網友在銀座野生捕獲，當天外頭下著毛毛細雨，梁朝偉身邊竟有5位保全為他撐傘，目擊網友直呼：「好大陣仗！」

他接受大會官方刊物訪問時，表示每次拍戲都會花大量時間準備，「準備時間越長，越易投入角色。」（香港星島日報）

目擊網友昨以「在東京偶遇梁朝偉」為題發文寫下：「在銀座一條小路上，迎面走來一群人在給一個人打傘，我心想好大的陣仗，再一看是梁朝偉！就離我們1公尺距離，我朋友還跟他對視了，最後想回去看一下，他們已經進入一家烤肉店。」

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網友開心直呼：「日本偶遇明星的機率也太大了吧！」當天梁朝偉一身灰色運動裝扮，一行多人越過斑馬線慢步行，當時天氣不佳下著毛毛細雨，梁朝偉前面有一位穿黑色西裝疑似保全男子為他撐傘，他身旁及身後也有多名穿黑衣工作人員緊緊跟著這位影壇巨星。

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