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四叉貓曝民眾黨下任黨主席39選1 張益贍：我有資格參選

柯文哲涉入京華城弊案，台北地院1日以「尚有共犯未到案」，有逃亡與串滅證之虞裁定延押2個月。（資料照）柯文哲涉入京華城弊案，台北地院1日以「尚有共犯未到案」，有逃亡與串滅證之虞裁定延押2個月。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕PTT網路紅人「四叉貓」劉宇3日在臉書發文，爆料台灣民眾黨下一任黨主席將是39選1，意外讓民眾黨主席柯文哲前幕僚張益贍表態：「我有資格參選耶！」

四叉貓在發文列舉《台灣民眾黨章程》第16條規定，推選出代理黨主席之後，6個月內完成黨主席補選，並根據《黨職人員選舉辦法》第11條規定，參選黨主席必須為『現任或前任』中央委員，同時以該黨《入黨申請審議辦法》第8條規定：「自願退黨者，2年內不得再申請入黨，開除黨籍者，5年內不得再申請入黨。」

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接著四叉貓洋洋灑灑列出歷屆民眾黨中央委員名單，查出只有39位擁有參選黨主席資格，包括羈押中、無法執行職權的柯文哲，還有張益贍（被開除黨籍，2025年3月15日之後可回歸）、被停職中的新竹市長高虹安（自願退黨，2026年7月26日之後可回歸），以及新竹代理市長邱臣遠、前立委蔡壁如，還有現任民眾黨立委黃珊珊、黃國昌等人。

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就在四叉貓發文後，張益贍隨即在底下留言高喊：「我有資格參選耶！」四叉貓則貼心提醒他：「要明年回歸才有機會。」

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