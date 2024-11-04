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連恩遺體防腐處理將運回英國 倫敦大教堂舉辦告別彌撒

連恩佩恩上個月17日在阿根廷某酒店墜樓身亡，享年31歲。（美聯社）連恩佩恩上個月17日在阿根廷某酒店墜樓身亡，享年31歲。（美聯社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne）上個月17日在阿根廷某酒店墜樓身亡，享年31歲，連恩父親已從英國抵達阿根廷，要帶兒子「回家」，外媒報導，連恩遺體經防腐處理，預計今（4）日運回英國。

《美國周刊》報導，連恩遺體先前在阿根廷最大查卡里塔公墓的英國公墓進行防腐處理，以確保順利運送回英國。據悉，葬禮將在英國倫敦舉行，並於知名聖保羅大教堂舉辦告別彌撒，而後入土為安。

相關新聞：毒物報告出爐 阿根廷官員：「一世代」連恩體內有古柯鹼反應

連恩過去曾透露，有使用非法藥品經驗，因為爆紅帶來心理壓力，讓他在「一世代」當紅之際，就曾有過輕生念頭。

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