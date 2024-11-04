《荒野機器人》北美票房不減反增！全球賣破2.69億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠最新感人動畫《荒野機器人》於北美上映邁入第6週，上週末（11月1至3日）以755萬美金（約台幣2.41億元）重返週末票房第2名，較前一週不減反增11%，票房憑藉著好口碑穩定成長，累積票房已達1.21億美金（約台幣38.64億元）。

夢工廠最新感人動畫《荒野機器人》，票房憑藉著好口碑穩定成長。（UIP提供）

該片目前全球票房來到2.69億美金（約台幣85.91億元），製片傑夫赫爾曼透露「從一開始，我們就知道這個故事不同凡響！」更形容該片涵蓋了電影敘事的所有最佳元素，「混合了廣度和親密度、喜悅和悲傷、幽默和恐怖、興奮與發現。」

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傑夫赫爾曼也曾擔任夢工廠《功夫熊貓》系列共同製片，他表示動畫具有將非人類元素注入人性的獨特能力，「這部作品讓我們跳脫喜劇基調，述說深刻又紮實的情感故事。透過機器人與動物的眼光看待人類的基本經驗，探討依附、承諾、責任、愛與情感本質的主題，鼓勵觀眾在意想不到的地方發現美，並強調善良勝過一切。」

《荒野機器人》持續在台上映中，全台票房已破台幣3914萬。

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