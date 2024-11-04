（專訪）許志豪「金屋藏嬌」 開箱千萬獨居豪宅 大咖歌后密謀過夜

許志豪是黃金單身漢，打趣家裡獨缺女主人。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕許志豪號稱台語歌壇的黃金單身漢，6年前於家鄉基隆置產，斥資台幣千萬買房，從負債的低潮人生晉升有殼一族，唯獨家裡缺了女主人，讓他只能苦嘆：「到了現在這個年紀，我看得很開，就隨緣啦。」

許志豪在基隆出身長大，為了照顧雙親，決定以在家鄉買房作為第一考量，他老實說：「假設以基隆房子的價錢相比，台北市可能真的找不到那麼好的環境。」

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許志豪家裡有許多媽祖的收藏品。（記者潘少棠攝）

許志豪挑上了以飯店管理聞名的社區大廈，家裡的格局三房二廳加上公設超過50坪，包括泳池、三溫暖、社區商店應有盡有，環境讓父母讚不絕口。

許志豪平常是一人獨居，父母有空則會到新家拜訪，他也大方提供鑰匙，不怕被家人打擾。

篤信風水的許志豪在買房後，第一時間就找了命理師來看環境，幽默說：「首要任務就是找出了客廳及工作室的財位。」坦言因為預算全都砸進頭期款，所以家裡的裝潢不敢太奢華，嚴格控制預算。

許志豪找來命理師算出客廳的財位，並放上聚寶盆、午時水，還有前輩許效舜送的招財紅包。（記者潘少棠攝）

有潔癖的許志豪，連衣帽間都整得裡井然有序。（記者潘少棠攝）

許志豪主持《寶島神很大》節目多年，他說：「有信仰讓我更有寄託。」他跑了許多台灣廟宇結緣，家中許多擺設都跟宗教有關，包括午時水、佛經，還有好友王彩樺、于美人送的聚寶盆。

許志豪時常都宅在自己的工作室辦公，包括疫情期間靠著直播賺錢，單身多年的他更放話：「書房對我來說是很彈性的設置。」未來若有結婚打算，會直接把工作室打造成嬰兒房。

孝順的許志豪不忘替父母準備孝親房，至於家人會催婚嗎，他無奈說：「我時常嚇我媽媽，萬一有一天我娶了老婆，她不准我把錢花在你們身上怎麼辦？我媽一聽覺得好像也有道理。」

至於有女生拜訪過基隆的家？許志豪透露歌后乾姐張秀卿每次來拜訪都賴著不走，「其實秀卿姐看我一路走來，知道我買房子後最感動，甚至叫我準備一間孝親房給她。」讓他哭笑不得。

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