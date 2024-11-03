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娛樂 電視

76歲黃西田房產驚人！ 8年還清5千萬債務不忘催婚黃露瑤

黃西田（中）出席《阿榮與阿玉》首映記者會。（華視、東森超視提供）黃西田（中）出席《阿榮與阿玉》首映記者會。（華視、東森超視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕76歲黃西田近期參與華視、東森超視《阿榮與阿玉》，今（3日）出席首映記者會，他戲裡當「阿祖」，戲外卻還沒當阿公，感嘆兒女尚未步入家庭。談及近況，他表示過去誤信友人，投資失利負債5千萬，花了8年債務已還清，現名下在高雄有3棟房、台北2間房，一間是當自家公司，主要用來放東西，另一間則是給女兒黃露瑤住，自己來台北時，也會到內湖與女兒住，平常大多時間住在高雄。

黃西田（中）出席《阿榮與阿玉》首映記者會。（華視、東森超視提供）黃西田（中）出席《阿榮與阿玉》首映記者會。（華視、東森超視提供）

黃西田主持《草地狀元》長達22年，透露辭去節目後，在高雄番薯電視台擔任節目總監，幫忙規劃週末的綜藝節目，工作時間彈性，且有固定的收入，坦言的確想過要退休，「但他們一直叫我演，我也好好的為何要休息，不要太累就好。」偶爾有戲約上門，若不會太勞累，多半還是會接，他覺得維持工作狀態的生活，對身體健康也有益。

黃西田受訪時，感慨尚未當阿公，他早已看開兒女的婚姻大事，笑說之前有朋友介紹對象給女兒黃露瑤，雙方約吃日本料理後，男方似乎很喜歡黃露瑤，但個性太過「古意」、害羞，遲遲未主動出擊，就連電話也沒打，加上女兒黃露瑤不可能太主動，最終就不了了之，他笑說：「也只能隨緣了，我們乾著急，也沒用。」

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