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娛樂 音樂

邱鋒澤生日會被懲罰唱洗腦神曲《APT.》 鬆口婚姻規劃

〔記者陳慧玲／台北報導〕邱鋒澤前兩天剛過36歲生日，今（3日）於Legacy TERA舉辦「COlOR DAY生日見面會」，上千粉絲陪伴慶生，他也首唱新歌《碎了》，工作充實，被問到是否想過成家？他表示現在沒對象，但希望40歲前可以組織家庭。

邱鋒澤和上千粉絲在生日見面會開心互動。（原音兄弟提供）邱鋒澤和上千粉絲在生日見面會開心互動。（原音兄弟提供）

談到新歌，邱鋒澤說：「很開心大家喜歡這首歌，因為今天是第一次表演，本來有點緊張，但在台上聽到歌迷合唱的聲音，緊張感就消失了，希望未來有更多機會現場表演這首歌給大家。」

生日會上邱鋒澤少不了要和歌迷互動玩遊戲，他才發現，「大家喜歡我彈吉他或演戲，這些都是我沒想到的」，而因為他在答題時回答錯誤，也現場被「懲罰」，要求他表演近期流行的洗腦神曲，由韓國BLACKPINK成員Rosé與西洋歌手火星人布魯諾合唱的《APT.》。

邱鋒澤除了希望40歲之前能成家，也希望有小孩，他說：「我不想跟孩子年紀差太多，所以還是要養生，多做運動。」

邱鋒澤慶生，鬆口希望40歲前可以成家。（原音兄弟提供）邱鋒澤慶生，鬆口希望40歲前可以成家。（原音兄弟提供）

除了完成生日見面會，邱鋒澤也公布出道10週年紀念專輯《COlOR Free》11月16日起將從高雄起跑，在北中南舉辦3場簽唱會。另外也預告五堅情新專輯會邀來超大咖合作夥伴，開心說：「是2025年最厲害的專輯。」

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