《彈味中的嬰孩》摘「勞工影展」不分類首獎！越南新住民題材獲青睞

〔記者鍾志均／台北報導〕「2024臺北勞工影展」昨（2日）揭曉第18屆勞動金像獎得獎名單。不分類首獎由劉純佑執導的《彈味中的嬰孩》摘得，該片入圍第59屆金鐘獎電視電影獎，女主角楊富江更入圍迷你劇集最佳女主角獎，演技實力有目共睹。

勞動金像獎首獎《彈味中的嬰孩》由劉純佑（左）導演、楊富江主演。（電影戲劇業職業工會提供）

《彈味中的嬰孩》描繪越南新住民黎清清為取得身分證及改善經濟而努力奮鬥，透過灰色地帶的身體及情感勞動雙重視角，展現弱勢群體的經濟掙扎及衝突困境。

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導演劉純佑觀察到大量外籍女性進入性產業的結構現象，企圖透過影片呈現背後值得探討的問題，此片獲得評審團一致認可及肯定，奪得不分類首獎35萬元獎金。

楊富江表示，拍攝《彈味中的嬰孩》過程中最大的挑戰是如何真正感受角色的內在世界，並將其真實地呈現給觀眾，希望觀眾在看完影片後，能站在角色立場上思考他們的生活處境及勞動環境。

來自越南的她今年正式取得台灣身分證，「更認同自己的身份在這一個土地上！」不過她坦言生活沒太大改變，依舊持續努力。

高寶華局長、王禮霖導演、Jaak Kilmi導演、7組得獎團隊等人與觀眾大合照。（電影戲劇業職業工會提供）

另外，長片組第1名由朱治潔執導的紀錄片《莉娜》奪得，該片細膩地描述來自印尼的家庭看護工莉娜在台灣長期照顧奶奶的心路歷程，如何在家人被妥善照顧與移工勞動權益間取得平衡。

短片組第1名《朋友順啦》由朱平執導，透過通緝犯在工班的逃亡故事及緊湊劇情，深刻描寫阿順與廖仔之間的角色故事，呈現管制森嚴的營造工地現況。2024臺北勞工影展即日起至11月7日於松山文創誠品電影院舉辦，詳情可至活動官網查詢。

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