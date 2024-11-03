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娛樂 亞洲

趙露思不忍了！撞臉中國爭議網紅「蛇精男」 親上火線回16字

趙露思親回蛇精男引發熱議。（翻攝自微博）趙露思親回蛇精男引發熱議。（翻攝自微博）

〔記者張釔泠／綜合報導〕中國網紅劉梓晨有「蛇精男」封號，總是以誇張的錐子下巴、漫畫大眼示人，對自己的外型有絕對自信，近日他力推趙露思的新劇《珠簾玉幕》好看，網友卻抓包兩人「撞臉」，對此趙露思也親自回應表達感謝，高EQ讓粉絲都稱讚不已。

劉梓晨誇趙露思新劇好看，網友打趣兩人撞臉。（翻攝自微博）劉梓晨誇趙露思新劇好看，網友打趣兩人撞臉。（翻攝自微博）

劉梓晨在照片中將手機貼臉，螢幕中正是趙露思的新劇海報，他狂讚趙露思的演技，「把端午演活了，我們端午寶寶太可憐了，代入感很強。」有網友打趣：「這麼一看你們好像確實有點像」、「好姐妹啊，你倆長得真像。」結果釣出趙露思親回：「謝謝謝謝好多人也說我們像！謝謝！！感恩。」劉梓晨再回：「愛你，大女主。」一來一往互動引來網友熱議。

對於趙露思親上火線回應評論兼打戲，她的粉絲也不停給予鼓勵，「老婆格局好大」、「不管明星還是網紅，咱都一視同仁，咱堂堂正正給自己新劇宣傳」、「寶寶活該你火」。

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