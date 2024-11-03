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娛樂 音樂

ELKIE見「神秘嘉賓」現身淚崩！6閨密衝上台推蛋糕慶生

「Elkie」莊錠欣今舉辦第一場個人演唱會「GLOWING & GROWING」。（KEYMAXii提供）「Elkie」莊錠欣今舉辦第一場個人演唱會「GLOWING & GROWING」。（KEYMAXii提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Elkie」莊錠欣今（3日）於新莊ZEPP NEW TAIPEI舉辦第一場個人演唱會「GLOWING & GROWING」，吸引700名粉絲到場朝聖，恰巧昨（2日）也是她的26歲生日，《炸裂吧！女孩》林芷芸、宋婉卉、盧以恩、吳心緹、各務禮美奈驚喜推蛋糕上台為她慶生，親姊姊莊易羚更從香港遠道而來，讓她感動落淚。

Elkie特別邀來F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁助陣。（記者王文麟攝）Elkie特別邀來F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁助陣。（記者王文麟攝）

Elkie特別邀來F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁助陣，一同帶來電影《鬼們之蝴蝶大廈》中的主題曲《蝴蝶啊蝴蝶》首唱，另一位嘉賓則是曾與她合作《Be My Enemy》的孫尤安。Elkie在演藝圈擁有好人緣，現場也有多位好友現身力挺，包括《炸裂吧！女孩》召集人錢薇娟和紅隊戰友林芷芸、宋婉卉、盧以恩、吳心緹、各務禮美奈，甚至周子瑜也特地飛來台，和母親坐在台下低調支持。

另一位嘉賓則是曾與她合作《Be My Enemy》的孫尤安（左）。（KEYMAXii提供）另一位嘉賓則是曾與她合作《Be My Enemy》的孫尤安（左）。（KEYMAXii提供）

慶生環節中，Elkie被規定要隨機舞蹈成功3首歌才能吃到蛋糕， 不過看到用巧克力派做成的蛋糕後，讓她略顯失落地許願「希望今天到場的各位一直陪在我身邊」和「希望大家都可以健康快樂、心想事成」，沒想到在她準備演唱下一首歌《多遠都要在一起》前，大銀幕上突然播放起姊姊莊易羚等人提前錄製的祝福影片，她欣慰地說「有個這麼厲害的妹妹，我很驕傲，希望大家一直支持」。

姊姊莊易羚、《炸裂吧！女孩》林芷芸、宋婉卉、盧以恩、吳心緹、各務禮美奈驚喜推蛋糕上台為Elkie慶生。（KEYMAXii提供）姊姊莊易羚、《炸裂吧！女孩》林芷芸、宋婉卉、盧以恩、吳心緹、各務禮美奈驚喜推蛋糕上台為Elkie慶生。（KEYMAXii提供）

接著莊易羚和《炸裂吧！女孩》林芷芸、宋婉卉、盧以恩、吳心緹、各務禮美奈一同送上正式的蛋糕，讓Elkie興奮喊：「我終於有蛋糕了，好開心喔，謝謝我的姐妹們。」最後，她帶來尚未發行的新歌《你是我最美的星光》，台下粉絲也送上「星星海」應援，隨後在安可環節獻上《EveryDay》和《chaser》，在粉絲的熱情應援聲中，畫下完美句點。

Elkie甜喊子瑜（右）我愛你，也感謝周子瑜媽媽相挺。（記者王文麟攝）Elkie甜喊子瑜（右）我愛你，也感謝周子瑜媽媽相挺。（記者王文麟攝）

Elkie在開唱尾聲逐一感謝團隊、姊姊莊易羚跨海相挺、《炸裂吧！女孩》紅隊應援，最後緩緩吐出：「坐在二樓的子瑜，I Love You，謝謝阿姨。」演唱會結束後，台下喊著「子瑜掰掰」，周子瑜也親民揮手回應。

「Elkie」莊錠欣第一場個人演唱會「GLOWING & GROWING」圓滿結束。（KEYMAXii提供）「Elkie」莊錠欣第一場個人演唱會「GLOWING & GROWING」圓滿結束。（KEYMAXii提供）

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