白冰冰慘遭瘋狂打臉 暴風雪疾勁：好痛

白冰冰在雪地留下美麗身影。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕主持人白冰冰最近到北歐散心，到挪威的時候她不但分享了當地美麗雪景，還聊到自己遇上暴風雪意外被啪啪打臉，暴風雪之中，白冰冰心中也產生無限感慨。

白冰冰表示自己旅遊到了極地小鎮哈默菲斯特，這兒住著滿多原住民，她也開心聽著薩米長老講述歷史故事。長老說此處在二戰時期慘遭轟炸，只能用「體無完膚」形容，後來又經過火災、宗教滅絕、人口滅絕，薩米人的故事還出現在電影《冰雪奇緣》。

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白冰冰聽著薩米長老訴說他們的故事。（翻攝自臉書）

白冰冰回程遇到暴風雪，她們只好搭著巴士頂著風雪前盡，疾勁的風吹來，雪啪啪打在白冰冰臉上，讓她忍不住說：「疼的不得了」。

經過這番極端天氣洗禮，白冰冰忍不住感嘆，「在溫暖的台灣，看雪是一種享受，而住在這的人，她們的生活已無法令人想像，當年沒有車沒有現代工業的時候，一步一腳印在大風雪裡走出來的人生，到底歷經了什麼樣的困難」。除了大嘆不敢想像之外，她也說：「想著如果站在原地一個小時，大概人就沒了吧」！

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