萬聖節揪團挺國片滿場 黃文益：將續支持台灣電影

民進黨高市黨部主委黃文益攜手國片導演錢人豪、監製尹馨，舉辦電影「鬼們之蝴蝶大廈」包場，吸引爆滿觀眾參與。（民進黨高市黨部提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應西洋鬼節萬聖節，民進黨高市黨部主委黃文益攜手國片導演錢人豪、監製尹馨，與莊凱勛、白潤音、林采潔等演員，舉辦電影《鬼們之蝴蝶大廈》包場，吸引爆滿觀眾參與；黃文益笑說，擔任主委後首度包場就滿場，會繼續支持台灣電影。

黃文益強調，支持國片人人有責，電影人拍攝影視作品很辛苦，希望大家進戲院用新台幣支持認真創作電影的文化人；他也特別提到民進黨會以不同方式貼近年輕人，與年輕人站在一起，希望大家多多支持，未來會繼續包場支持台灣電影。

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導演錢人豪表示，看到高雄人的熱情，電影上映後迴響很大，很感謝大家喜歡這部片；由於是映前座談，他還特別提醒要注意電梯場景；演員兼監製尹馨表示這次自己擔任演員，又擔任監製，責任重大，希望可以開出好票房，雖然是恐怖片，但也要請大家注意片中的親情情感。

男主角莊凱勛現場向觀眾拉票，請大家看完後要推薦給自己的好朋友，並且在社群上面分享，希望大家幫忙宣傳；演員白潤音則用台語跟現場的觀眾問候，讓大家倍感親切。

擔任主委後首次舉辦電影包場就滿場，黃文益笑說要繼續支持台灣電影。（民進黨高市黨部提供）

黨部說明，《鬼們之蝴蝶大廈》是一部以台北知名凶宅錦新大樓為故事背景的電影，導演錢人豪將都市傳奇與靈異故事重新詮釋，聚焦於恐怖與人性間的微妙交織；錦新大樓因過去的離奇事件長期被認為是台北凶宅的代表，該片以此地為背景，透過陰森的場景與逼真的特效，讓觀眾進入一個既現實又靈異的世界，電影自11月1日起在全台戲院放映。

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