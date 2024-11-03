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娛樂 音樂

永不再唱？ 歌迷苦等18年 陳奕迅破例了！

陳奕迅過去曾經揚言再也不唱〈傷信〉。（翻攝自臉書）陳奕迅過去曾經揚言再也不唱〈傷信〉。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港歌手陳奕迅近期展開「Fear and Dreams」世界巡演，昨（2）晚在中國泉州演唱會，帶給粉絲超大驚喜，演唱了已經18年沒唱的〈傷信〉。

〈傷信〉收錄於陳奕迅第一張同名專輯，過去陳奕迅曾經抱怨這首歌的歌詞沒有將曲子完全表現出來，故於1999年新生活演唱會公開表示「未來不會再唱這首歌」！

陳奕迅昨晚在演唱會上，睽違18年罕見地唱了〈傷信〉。（翻攝自臉書）陳奕迅昨晚在演唱會上，睽違18年罕見地唱了〈傷信〉。（翻攝自臉書）

不過，2005、2006年他曾兩次打破自己的宣言，承認「小時候有點傻，說了傻話」，兩度獻唱〈傷信〉，不過之後陳奕迅也沒再唱過這首歌，直到昨晚的演唱會上，陳奕迅感謝粉絲送他禮物，並說：「你們要用錢買的東西，包括手作的東西，你們真的留給你們自己」他希望粉絲們能把錢留在身邊，如果想表達喜愛，用文字就好。

接著，陳奕迅感性說，每次收到粉絲寫來的信，都會盡可能看完，接著他說：「這首（歌）可能很多人沒聽過，因為我很久很久沒唱這首歌了」不免讓人猜測陳奕迅可能收到粉絲寫信點歌，「這首歌是陳奕迅1996年8月16日我個人第一張粵語專輯裡的一首歌」粉絲立即尖叫，台下也有人亮出〈傷信〉字牌，現場不少粉絲甚至激動到喜極而泣。

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