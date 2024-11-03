李多慧空降吃乾抹淨！小映哭三天三夜 「林襄驚爆明年搶位」

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《同學來了》週二（5日）晚間9點播出「『外援進駐』地位不保？為了搶奪『隊長』一位，啦啦隊私下互扯後腿」，啦啦隊女神林襄和隊員們為宣傳各自的電子寫真書一同上節目，主持人阿Ken好奇詢問林襄和隊友們同時出寫真會不會擔心影響銷量？林襄聽完自信回應：「應該不用擔心，因為我的銷量是掛保證的。」

林襄開玩笑明年爭小龍女隊長。（中天綜合台提供）

林襄透露被隊員問說「妳那麼瘦有抽脂過嗎？」阿Ken聽了也覺得她真的太瘦了，林襄則透露：「現在比較圓潤了，那時候輿論壓力比較大，印象最深刻的是他們說我唱歌跟牛一樣，或者說我很做作、假裝大剌剌。」曾和林襄一起主持節目的風田也替她澄清：「她舞台前、後都一模一樣，不會討好人家、很做自己。」

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小鐘則好奇啦啦隊成員們對於李多慧空降瓜分資源有什麼想法，霖霖代表回應：「當初小映在家哭了三天三夜，但林襄應該是資源被分最多的。」此話一出，阿Ken立馬反問：「所以妳們是要聯合對抗李多慧的意思？」林襄則趕緊澄清：「沒有，她的資源也會進來，算是彼此交流、共享資源。」小鐘繼續追問林襄從李多慧那分到什麼資源？不料林襄竟笑答「化妝品」，讓小鐘超傻眼表示：「人家弄了幾十萬粉絲走，還拍廣告、接代言，妳們拿了人家的化妝品就說分享資源，妳們被吃乾抹淨，這口氣吞得下去？」

李多慧空降，小映在家哭了三天三夜。（中天綜合台提供）

林襄被問到和李多慧同時跳槽為什麼沒有成為隊長？她表示：「我沒夠格，因為我個性的關係，比較沒辦法主導大家，但可能明年吧。」這回應讓阿Ken聽了再度追問：「妳在透露什麼？是明年妳會打敗李多慧，還是明年李多慧就會離開？還有妳在講這些話的時候，妳把小映擺在哪裡？」見小映在一旁面有難色，林襄趕緊解釋都是玩笑話要她別當真。

霖霖被問瓜分資源，透露林襄影響最大。（中天綜合台提供）

節目班底也趕緊轉移話題，詢問啦啦隊隊員是否會想和球員交往？甚至還以林襄和球員傳出緋聞的新聞事件做舉例，霖霖則跳出來替林襄解圍：「她沒朋友根本認識不了異性，她唯一認識的異性就是球員。」林襄也坦言在演藝圈的異性友人也就只有沈玉琳：「我比較慢熟，而且我覺得我自己跟男生相處沒那麼自在，我生活圈都是女生朋友比較多。」

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