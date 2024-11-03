（影）YT出手！證實封殺「無罩散步片」 巨乳女神頻道悄消失

macca以無罩散步影片走紅。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本從2022年開始掀起一股「無罩散步」影片熱潮，在YouTube上有不少網美靠著激凸逛街博取眼球吸到流量，也因為影片中穿著正常服飾，成功規避平台的防色情規範，但如今YouTube大動作祭出封殺，就有網友發現知名「無罩教主」macca的頻道已經悄悄消失。

macca的頻道遭到封殺。（翻攝自IG）

據日本《產經新聞》報導，「無罩散步」影片於2022年開始在日本興起，大多是由20至30歲的女性拍攝，內容多以介紹周邊景點，但畫面卻會聚焦在沒有穿胸罩而激凸的上半身。如今只要在平台輸入「散步」2字，就會跳出多部類似影片，並且這些影片的觀看次數往往很高，有數十、甚至破千萬的點閱率。

對此，YouTube已經出手管制，雖然平台上仍有許多無罩散步影片，但平台受訪證實已經關閉幾個相關頻道。值得關注的是，日本擁有破百萬追蹤的「無罩教主」macca，當初也是以無罩散步紅到台灣，而她的YouTube頻道確實已無法瀏覽，疑似遭到封殺。

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