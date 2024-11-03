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娛樂 電視

美總統大選倒數2天！TVBS「與ABC獨家合作」揭曉戰情

〔記者傅茗渝／台北報導〕2024美國總統選舉將於台灣時間11月6日上午展開，TVBS將首次與美國廣播公司ABC獨家合作，導入即時AI翻譯報導選舉戰況，整合《TVBS新聞台》、《TVBS》56頻道、《TVBS新聞網》，零距離、為閱聽眾聚焦最新選情，同時安排派駐華府十多年的特派員倪嘉徽，以及擅長國際新聞的主播彭惠筠、《TVBS新聞網》主持人葉佳蓉深入美國當地，以台灣觀眾角度，觀察決戰白宮的選戰結果。

TVBS新聞網主持人葉佳蓉（左）與影音新聞組長區國強（右），將以輕鬆角度帶領觀眾觀察美選。（TVBS提供）TVBS新聞網主持人葉佳蓉（左）與影音新聞組長區國強（右），將以輕鬆角度帶領觀眾觀察美選。（TVBS提供）

《TVBS新聞台》開票當日將從上午9點起，由主播秦綾謙與德州州立大學教授翁履中同步觀察，並解讀各地區與搖擺州最新選舉人票數。《TVBS》56頻道自上午10點起，主播方念華帶來三小時的「美選開票特別報導」，即時追蹤開票進度，與來賓分析選情。《TVBS文茜世界周報》則將於台灣時間11月5日大選前夕及11月6日開票當天，連續兩日推出特別報導，從國際視角剖析選舉對全球局勢的影響。

TVBS主播彭惠筠與攝影記者鍾尹倫，將從中西部大城芝加哥進行華人民眾選情採訪。（TVBS提供）TVBS主播彭惠筠與攝影記者鍾尹倫，將從中西部大城芝加哥進行華人民眾選情採訪。（TVBS提供）

TVBS採訪團隊兵分多路深入美國各地，包括主播彭惠筠與攝影記者鍾尹倫，派駐美國中西部大城芝加哥與匹茲堡，以在地化角度訪問華人群眾對這場選戰的看法，並關注川普陣營動態。彭惠筠提到，採訪國際新聞多年，觀察到在美中競爭框架下，台灣科技發展與晶片供應鏈都會是美中關注的重點，選舉結果也關係到台灣眾多企業的未來布局，這也將是此行採訪重點。倪嘉徽則是深入各搖擺州並緊盯賀錦麗陣營，她也透過採訪過程，反映這場選戰的膠著氛圍：前往美墨邊界城市諾加利斯（Nogales）採訪商家時，一位老闆表示由於在CNN鏡頭前表態支持陣營，遭到許多人湧入留言抗議，讓他不敢再接受其他媒體訪問。

美國特派記者倪嘉徽將在美選造勢現場，帶來最新選戰消息。（TVBS提供）美國特派記者倪嘉徽將在美選造勢現場，帶來最新選戰消息。（TVBS提供）

同時，《TVBS新聞網》主持人葉佳蓉及影音新聞組長區國強，將以輕鬆角度、貼近台灣觀眾的觀點解讀選戰，將前往關鍵搖擺州亞利桑那及舊金山，觀察加州正面臨的經濟問題。葉佳蓉表示，這次採訪也很期待將往當地酒吧體驗開票派對「Watch Party」，將熱鬧緊張的氛圍帶給台灣觀眾。《TVBS新聞網》11月6日同步推出「2024決戰白宮 美國總統大選」特別報導。

哥倫比亞廣播公司CBS也是TVBS台灣獨家參與ENEX聯盟的新聞夥伴，CBS已提供TVBS美國大選製播手冊，並說明整個製播計畫，並將分享CBS全國各地記者採訪投開票的最新畫面。此外還包含CNN、美聯社、路透社等外電資源，TVBS期待能提供最完整快速、公正、準確的美國總統大選新聞。

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