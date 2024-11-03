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娛樂 音樂

滅火器楊大正擔綱評審團主席 第15屆金音獎得獎名單出爐

〔記者陽昕翰／台北報導〕第15屆金音創作獎昨晚在北流舉辦，滅火器主唱楊大正是本屆的評審團主席，台語歌后鄭宜農則與韓國歌手李瀧搭檔共演，並擔任表演嘉賓。

楊大正。（記者陳奕全攝）楊大正。（記者陳奕全攝）

李瀧首次登上金音獎，就與台語歌后鄭宜農搭檔演出，兩人同時一身勁裝出現宛如團體姊妹花，更稱讚金音獎為她們取的限定團名「李瀧我農」。

鄭宜農（左）、李瀧。（記者陳奕全攝）鄭宜農（左）、李瀧。（記者陳奕全攝）

鄭宜農笑說：「『李瀧我農』是很棒的組合，未來也會有合作。」提及兩人合作難忘的事，鄭宜農自信地說：「應該是全亞洲第一首韓文融合台語的歌曲，這首應該創了我個人生涯新高峰，感謝李瀧逼出我的潛力這部分。」

金音創作獎得獎完整名單

１。MANDARK、若池敏弘 Toshihiro Wakaike頒發 --

★最佳樂手獎（得獎者三位）：鄭嘉富《Pluto Potato》、李茂嵩／《草本藥師》、簡聿民／《幾何碼》

2。百合花 頒發 --

★最佳民謠歌曲獎：〈阿母的話 A-bú ê Uē〉／《予你的歌 Hōo Lí ê Kua》／農村武裝青年

★最佳民謠專輯獎：《繭的形狀》／邱淑蟬

3。露波合唱團 +伍悅 頒發--

★最佳新人獎：阿跨面／《心》：感謝評審頒給我這個獎，希望我是老人的時候還是「最佳的」

4。丹丹猫猫 DDMM = aDAN薛詒丹 x Miao Miao Flow 頒發---

★最佳節奏藍調歌曲獎：ØZI 〈SEX TAPE （feat. 落日飛車）〉

★最佳節奏藍調專輯獎：問題總部《我在這裡》

5。蘇珮卿Paige 跟老公白克迪Cody Byassee頒發：

★最佳爵士歌曲獎：謝明諺《Our Waning Love》

★最佳爵士專輯獎：Plutato《Pluto Potato》

6。ABAO阿爆 （阿仍仍）、Ń7ä 頒發：

★最佳電音歌曲獎：笑琴〈美麗的灣〉

★最佳電音專輯獎：笑琴《美麗的灣》

7。BSB頒發：

★最佳嘻哈歌曲獎：wannasleep & Gummy B（共同創作人：熊仔）〈ABC〉

★最佳嘻哈專輯獎：SmashRegz《三不管》

8。黃玠瑋 Zooey Wonder、黃玠 Dadado Huang頒發--

★最佳創作歌手獎：王若琳／《Hotel La Rut （破爛酒店） 》

9。夜間限定 NIGHTONLY （wannasleep、Gummy B） 頒發--

★最佳現場演出獎：Robot Swing《“Is It Alive?”》

10。伍佰頒發：

★特別貢獻獎：大團誕生系列活動

11。評審團主席 「滅火器」主唱楊大正頒發：

★劉暐／《劉暐個人專輯》

12。宋柏緯 、JADE嘟嘟頒發：

★最佳另類流行歌曲獎：〈羽毛 （feat. 壞特 ?te）〉／《世界》／大象體操 （共同創作人： 壞特 ?te）

★最佳另類流行專輯獎：《I'mdifficult》／我是機車少女《I'mdifficult》

13。康士坦的變化球 頒發：

★最佳搖滾歌曲獎：布萊梅〈Peace and Quiet （Bremen announcement）〉

★最佳搖滾專輯獎：《噪音公寓》／拍謝少年

14。キタニタツヤ Tatsuya Kitani （JP） 頒發：

★亞洲創作音樂獎：Silica Gel《POWER ANDRE 99》

15。滅火器 頒發：

★最佳樂團獎：大象體操／《世界》

16。鄭宜農 Enno Cheng、李瀧 Lang Lee （KR） 頒發：

★最佳專輯獎：布萊梅（製作人:吳羿緯）《The Great Bremen Show》

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