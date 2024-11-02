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娛樂 日韓

CNBLUE尋找「全台最銀的人」 5千台粉高舉湯匙驚呆鄭容和

鄭容和賣力獻唱。（記者王文麟攝）鄭容和賣力獻唱。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國樂團CNBLUE今天（2日）在林口體育館開唱，主唱鄭容和想聽到有多少人到場，現場5500名粉絲的歡呼聲幾乎要掀翻屋頂，讓鄭容和心滿意足，用中文大喊「完美」！除了強調一定會盡全力表演之外，更希望能夠再唱一場，李正信則說「辦個三天兩夜都不夠吧」，鄭容和則喊話「下次直接辦一個禮拜」。

李正信（左起）、鄭容和、姜敏赫暌違7年再度以完全體模式在台北演出。（記者王文麟攝）李正信（左起）、鄭容和、姜敏赫暌違7年再度以完全體模式在台北演出。（記者王文麟攝）

今年4月才在高流演出的CNBLUE，時隔7個月重返北台灣，今天一共演唱24首歌曲，以《In My Head》、《Where You Are》開場，唱到夯曲《I'm Sorry》時，鄭容和似乎也唱嗨了，站在舞台上奮力嘶吼，唱到表情猙獰也不在乎，全場BOICE（粉絲名）跟著音樂一起跳動，貝斯手李正信特別衝上台前送上飛吻，姜敏赫打著爵士鼓，連頭髮都亂了。

鄭容和唱到表情猙獰，仍十分有魅力。（記者王文麟攝）鄭容和唱到表情猙獰，仍十分有魅力。（記者王文麟攝）

鄭容和送上飛吻，全場粉絲尖叫。（記者王文麟攝）鄭容和送上飛吻，全場粉絲尖叫。（記者王文麟攝）

鄭容和大喊：「台北真的想你們！尊嘟假嘟？」台下粉絲以驚人尖叫聲回應，現場氣氛嗨到爆。鄭容和表示，這次準備巡演的時間非常長，知道能在台北表演很幸福，看到台下粉絲眾多，驚呼「今天怎麼來這麼多人啊，不行了！明天見，明天再辦一場好了！」他想知道有多少人到場、有多熱情，現場5500名粉絲回報超大的歡呼聲，讓鄭容和用中文直呼：「完美、謝謝！」表示今天一定會盡全力。

他們帶來經典曲《孤獨的人》、《Coffee Shop》、《Cinderella》等等，鄭容和還稱現場有「特別嘉賓」，原來是貝斯手李正信開金嗓演唱，李正信笑說自己很害羞，所幸有粉絲應援，緊張感慢慢消失，「我想明天如果能再加場，我應該能表現更好吧！」

李正信彈貝斯之外，今晚還開金嗓演唱。（記者王文麟攝）李正信彈貝斯之外，今晚還開金嗓演唱。（記者王文麟攝）

他們演唱到《Wake up》時，台下粉絲拿著「大家跳起來」的小旗子揮舞，鄭容和表示：「你們的旗子很帥欸！」原本沉醉在音樂當中，閉著眼睛的姜敏赫表演到一半，睜眼看到粉絲的旗子，感動地說：「真的只能跳起來欸！」

姜敏赫賣命打鼓，帥氣完全不輸台前兩人。（記者王文麟攝）姜敏赫賣命打鼓，帥氣完全不輸台前兩人。（記者王文麟攝）

今天服裝主題是「銀色」，姜敏赫、李正信都準備銀色項鍊，鄭容和則是銀色牙齒，他們更發話要尋找「全台北最銀的人」，現場竟然有不少粉絲直接帶來湯匙，粉絲丟給李正信，李正信還接不到，笑說：「太強了吧！我從來沒有想過你們會帶湯匙來！不要敲到前面的人喔，不愧是台北粉絲，真的是很聰明欸！」鄭容和則說真的是沒想過，大家都很有創意，「一開始決定是銀色的時候，很多人還說怎麼可能會有銀色呢！」

在CNBLUE的賣力演出下，全場氣氛嗨到最高點。（記者王文麟攝）在CNBLUE的賣力演出下，全場氣氛嗨到最高點。（記者王文麟攝）

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