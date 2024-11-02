二宮和也不忍了！妻女被週刊偷拍 開罵「知道被打碼的感受嗎」

二宮和也妻女遭到偷拍，他不忍了在X發聲。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天團「嵐」ARASHI將於明天（3日）慶祝25週年，但二宮和也日前帶著老婆、兩個女兒參拜神社的畫面，被八卦週刊拍到po上網。二宮和也今天在X上發出長文，宣布暫時離開X，再度要求外界不要隨意拍攝他的家人，反問：「你們只知道上馬賽克，有沒有體會過被打上馬賽克的感受？」

針對一家人遭到偷拍的週刊照片，二宮和也表示他這輩子都對自己說「雖然我不喜歡我私下被偷拍，但沒辦法」，但這次家人被偷拍一事讓他完全無法理解，就算只是拍到普通人並發佈到網路上，讓不特定的人看到，對二宮和也來說都相當不適當了，何況這次還是由「專業人士」拍攝並刊登。

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二宮和也在X上發出長文，宣布暫時退出X。（翻攝自X）

「難道專業人士就可以不遵守道德、禮儀嗎？給別人的家人上打碼就可以嗎？」二宮和也表示，或許出版社和攝影師「出於體貼」才上馬賽克，但二宮和也認為，不論在什麼環境、什麼原因下，都不應該拍攝家人。二宮和也表示不想寫這些話，產生了很多負面情緒，他怕大家看到文章後心情受影響，因此宣布暫時退出X，目前還沒決定要關閉多久，希望在重新回來之前大家都能安好，更遺憾地說「明明明天是紀念日的說…」

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