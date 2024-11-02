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娛樂 電影

台劇女神遭家暴慘被凌虐殺害！曾莞婷冤死《蝴蝶大廈》嚇壞人

曾莞婷（左二）特地出席《鬼們之蝴蝶大廈》映前活動。（劇匯文創提供）曾莞婷（左二）特地出席《鬼們之蝴蝶大廈》映前活動。（劇匯文創提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台劇女神曾莞婷在驚悚國片《鬼們之蝴蝶大廈》飾演一位被家暴而後被殺害的女子，片中的女鬼扮相嚇到不少人，不僅同劇演員莊凱勛被嚇到罵國罵，許多觀影過的觀眾也對曾莞婷的表現印象深刻。

曾莞婷表示：「對於恐怖片，我可能是從小就吸收的養分，整個渾然天成。所以身邊的人只要看過我本人都會覺得最恐怖的人就是我。」她說身為恐怖片的熱愛者，如果自己沒辦法詮釋好恐怖片會是很大的遺憾，「所以希望觀眾看這部片的時候不要想到是我，希望大家可以很融入在劇情裡面，他們覺得反差越大，我越開心。」

曾莞婷希望自己在《鬼們之蝴蝶大廈》反差越大，越能讓觀眾更能身歷其境。（劇匯文創提供）曾莞婷希望自己在《鬼們之蝴蝶大廈》反差越大，越能讓觀眾更能身歷其境。（劇匯文創提供）

《鬼們之蝴蝶大廈》集合尹馨、曹佑寧、莊凱勛、曾莞婷、安心亞、馮淬帆、白靈、白潤音、蔡振南、湯志偉、馬力歐、鄭志偉一同演出，以深植人心的都市傳說為背景，由各懷鬼胎的住戶、神秘的613號房，徘徊無法離去的孤鬼冤魂集結而成。電影全台上映中。

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