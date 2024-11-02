（影）尹馨泡20人屍水只穿一件背心 頻吃水坦承「怕有人偷尿」

〔記者許世穎／台北報導〕驚悚國片《鬼們之蝴蝶大廈》描述住在蝴蝶大廈各懷鬼胎的住戶們，發生一連串詭異又恐怖的事件。1日上映前，預售票早已超過300萬票房，更於釜山影展期間售出東南亞8國版權。首次擔任監製的尹馨上映前更親力親為，跑遍各大宣傳，笑說「連做夢都夢到自己在賣票！」

導演錢人豪（第一排左起）、監製尹馨、曹佑寧、曾莞婷、林采潔、馮翠帆出席《鬼們之蝴蝶大廈》映前活動。（劇匯文創提供）

導演錢人豪和監製尹馨今（2）日率領主要演員群曹佑寧、曾莞婷、馮淬帆、林采潔出席映前活動。錢人豪表示：「感謝各界的好友不吝支持，我們會再接再厲，繼續努力。」加上有尹馨的加持，他說：「有朋友希望我以後拍片，都找尹馨當監製。」

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尹馨在《鬼們之蝴蝶大廈》為了保護女兒奮力一搏。（劇匯文創提供）

同時主演兼任監製的尹馨，為了電影盡心盡力，不眠不休，除了上映前跑遍各大宣傳，還親自出馬拜訪各界好友，只要有任何賣票的機會，她便二話不說出席。今天現場她也邀請先前替她治療的台大醫院醫師團隊，還有北一女的高中同學，高中同學更是瞞著她準備花束，上台獻花，讓尹馨感動不已。

尹馨拍攝《鬼們之蝴蝶大廈》泡在洗澡屍水裡多時。（劇匯文創提供）

尹馨不只戲外用心，拍戲時更是敬業，有一場在水塔內的群戲，她與20多位群眾演員，頂著寒冷低溫，只穿一件無袖背心泡在污水裡，拍攝過程中，為了講求真實，美術與特化指導不斷往水塔內加各式顏料，讓水看起來更加骯髒污濁，群眾演員們也互相提醒，拍攝前一定要上完廁所，絕對不可以在水裡偷上廁所。尹馨說，「我拍那場戲的時候，泡在水裡面不知道多久，一不小心就會吃到水，但是大家都很可愛，很貼心，很保護我。」《鬼們之蝴蝶大廈》全台上映中。

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