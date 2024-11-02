史丹利打臉心靈課程！開轟虛無抽象應找「專業心理諮商」

史丹利認為應找更專業的「心理諮商」。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber「眾量級」成員家寧最近因為推出的影片舉止怪異，因此捲入心靈課程風波，更被質疑是否加入了「邪教團體」，各界輿論因此甚囂塵上。對此，知名作家史丹利就透露曾獲邀上心靈課，他反問「為什麼要去？」婉拒對方，他直言若心理真的出狀況，應找專業的心理諮商。

史丹利昨（1日）透露自己曾獲邀去上心靈成長課程，當時他接連反問「為什麼要去？」、「我沒有不瞭解自己啊？是說為什麼要花錢去給一個不認識你的人來了解自己呢？」、「但我不覺得自己人生有什麼不好啊！是說好是要好成怎樣呢？那你保證加入後可以讓我跟潔西卡艾芭上床我就加入。」婉拒後便和這位朋友漸漸疏遠。

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史丹利單看「心靈成長」這四字就覺得虛無抽象，「我並不覺得永遠正能量面帶微笑關心就會是心靈的成長，強迫自己假裝出來的微笑只會看起來更詭異而已。」他不解為何要花錢找一個不認識你的人來了解自己，「或許有些可能是真的心理出狀況，那我覺得這並不是去心靈成長課程，而是要去找專業的心理諮商師。」

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