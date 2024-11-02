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娛樂 電視

王陽明「不愛回家」闖大禍 辣妻開口怨：連女兒的生日都…

王陽明（左）、隋棠在《太太太厲害》飾演超殺特務夫婦。（鹿路電影提供）王陽明（左）、隋棠在《太太太厲害》飾演超殺特務夫婦。（鹿路電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王陽明、隋棠、周采詩、曾沛慈、胡宇威主演八大動作影集《太太太厲害》，對於接下作品的契機，隋棠表示：「光看本就很像在看漫畫，有很多天馬行空、一般劇本看不到的情節。」

周采詩在《太太太厲害》與隋棠、曾沛慈組成「地表最強媽媽特務團」。（八大電視提供）周采詩在《太太太厲害》與隋棠、曾沛慈組成「地表最強媽媽特務團」。（八大電視提供）

周采詩提到與隋棠、曾沛慈組成「地表最強媽媽特務團」默契滿分，「有時候靠眼神就能交流。」相反的，劇中與大家對立的胡宇威流露羨慕眼神，他哀怨想起拍攝過程，「有一場是大家一起的畫面，鏡頭對到他們時都很歡樂，但拍到我就是嚴肅的一號表情，反差很大，很羨慕他們和樂的樣子。」

胡宇威《太太太厲害》與大家對立，坦言羨慕他們和樂的樣子。（八大電視提供）胡宇威《太太太厲害》與大家對立，坦言羨慕他們和樂的樣子。（八大電視提供）

隋棠劇中化身特務角色，為了解救老公王陽明，意外結識地方發明家媽媽曾沛慈，以及前拳擊手周采詩，三人組成特務軍團，展開一連串的追緝之路。王陽明首次聊起劇中角色，他逗趣形容：「我是個不愛回家的特務，也因為我不回家，就闖了一個大禍。」隋棠則在一旁補充：「因為老公忙到連女兒的生日都不回家，我就用一些特務的小道具監控他，故事就此展開。」

王陽明在《太太太厲害》飾演隋棠的老公。（八大電視提供）王陽明在《太太太厲害》飾演隋棠的老公。（八大電視提供）

為了營救王陽明，隋棠在《太太太厲害》大展俐落身手，拍攝多場打人及被打的戲碼，她透露開拍前劇組安排2個月的特別訓練，心得是：「被打比打人還難，因為被打的時候對手演員並不會真的打到你，但身體卻必須做出被打的反應。」 《太太太厲害》113起，每週日晚間8點在八大戲劇台播出。

隋棠在《太太太厲害》大展俐落身手。（八大電視提供）隋棠在《太太太厲害》大展俐落身手。（八大電視提供）

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