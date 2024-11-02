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娛樂 最新消息

張震、莫子儀雙影帝同框未演先轟動 金馬影展放映完售

雙影帝張震（左）與莫子儀首度合作《餘燼》引起話題。（本地風光提供）雙影帝張震（左）與莫子儀首度合作《餘燼》引起話題。（本地風光提供）

〔記者許世穎／台北報導〕雙影帝張震、莫子儀首次合作電影《餘燼》，再度雙雙角逐今年金馬獎最佳男主角及男配角，金馬影展兩場放映場次也於日前開賣就完售，未演先轟動。由知名海報設計師陳世川巧手設計的「雙影帝版」海報也曝光，只見張震深鎖眉頭，堅定看向前方，而莫子儀則露出側臉，憂鬱眼眸中似乎藏著不為人知的秘密。

《餘燼》曝光雙影帝版海報。（本地風光提供）《餘燼》曝光雙影帝版海報。（本地風光提供）

張震在《餘燼》中飾演警官張振澤，與劉冠廷、侯彥西等人既是同事、又像好兄弟，一起抽絲剝繭找出連環殺人案兇手。他透露自己很喜歡偵探小說，認為《餘燼》劇本很有意思，「環境造成什麼事件發生、人的心裡在想什麼、為何去做這樣的事情？作為一個演員可以透過娛樂小說得到不一樣的資訊，再去想怎麼樣放到電影裡面。」

張震形容自己的角色就像是說書人，引領觀眾看清故事的模樣，而這也是演出時最困難的部分，「你知道劇情發展，但要怎麼讓觀眾不能發現蛛絲馬跡，必須做足功課，對劇本要了解得很透徹。」

張震（右）在《餘燼》的偵察小隊中和劉冠廷（中）有特別深的兄弟情。（本地風光提供）張震（右）在《餘燼》的偵察小隊中和劉冠廷（中）有特別深的兄弟情。（本地風光提供）

《餘燼》將於11月15日在台上映，片商也特別於上映前舉辦一場別開生面的映後講堂，由鍾孟宏導演及演員莫子儀對談，不論是電影劇情或是拍攝秘辛，都將在長達40分鐘的映後一次揭露，活動於11月10日在光點華山電影館舉辦，剩餘少量電影票券現正熱賣中。

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