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娛樂 最新消息

（影）《不可能的任務8》成本飆上天價！阿湯哥拒當告別作

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務8》先前已確定不會使用延續上一部的片名《致命清算 第二章》，外媒《好萊塢報導者》報導，該片預告及片名將於本月發布，而因為罷工延誤等因素，也讓該片成本飆升到近4億美金（約台幣127.76億元）天價，阿湯哥除了不打算把該片當完結篇做宣傳，同時也曝光他更多電影計畫。

湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里合作的《不可能的任務8》成本再創新高。（UIP提供）湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里合作的《不可能的任務8》成本再創新高。（UIP提供）

《不可能的任務8》已於近期殺青，預計2025年5月上映，目前已進入後期製作階段，目前製作成本已超越受疫情影響讓成本飆升到近3億美金（約台幣95.82億元）的《不可能的任務：致命清算 第一章》。報導指出，原先發行該片的派拉蒙影業有意主打系列大結局，但身兼製片的阿湯哥反對這個「告別」的做法。

湯姆克魯斯在《不可能的任務》系列玩命，暫時還沒打算告別該系列。（UIP提供）湯姆克魯斯在《不可能的任務》系列玩命，暫時還沒打算告別該系列。（UIP提供）

62歲的阿湯哥去年接受《雪梨晨鋒報》訪問時也曾表示，要向82歲的「福伯」哈里遜福特看齊：「哈里遜福特是一位傳奇，我也希望能夠繼續拍下去，我還有20年的時間才能追上他，我希望可以繼續拍攝《不可能的任務》直到到達他的年紀。」而除了他喊話拍到80歲，派拉蒙似乎仍看好《不可能的任務8》，並有意讓電影在2025年坎城影展首映。

除了已殺青的《不可能的任務8》，今年初也已確定阿湯哥跟派拉蒙要續拍《捍衛戰士3》，《好萊塢報導者》更獨家揭露阿湯哥和派拉蒙也打算拍攝另一部阿湯哥經典、他和前妻妮可基嫚的定情作續集《霹靂男兒2》，不過最終是否拍攝這部1990年賽車電影續作，還是得取決於阿湯哥是否認同其想法和劇本。

湯姆克魯斯正和派拉蒙影業開發《捍衛戰士3》，他的另一部作品《霹靂男兒》也有意拍續集。（UIP提供）湯姆克魯斯正和派拉蒙影業開發《捍衛戰士3》，他的另一部作品《霹靂男兒》也有意拍續集。（UIP提供）

除了與多年合作的派拉蒙有上述計畫，阿湯哥和華納兄弟影業合作、《神鬼獵人》導演阿利安卓崗札雷伊納利圖執導的劇情片也即將開拍；接下來也還有和環球影業合作、由《明日邊界》導演道格李曼執導，預計在太空拍攝的電影，阿湯哥真的超級忙碌。

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