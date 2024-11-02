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余祥銓錄影怒喊被玩弄！阿本崩潰「賠掉整季主持費」

觀察員余祥銓（左起）、各務孝太、鹿希派化身迷弟。（TVBS提供）觀察員余祥銓（左起）、各務孝太、鹿希派化身迷弟。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《萌寵明星粗乃玩》第四季以戀綜模式開啟，將於本周日（11/3）迎來大結局，觀察員鹿希派形容嘉賓們的關係峰迴路轉，「有如九彎十八拐彎！」其中備受矚目的張瑞夫更與同位女嘉賓三度約會，當被女方問及談過幾段戀愛時自爆談過七段，且喜歡有才華的女生，兩人約會氛圍甜蜜自然，感性對話之際張瑞夫更數度落淚，場面令人動容，也讓觀察員鹿希派受不了大喊：「好啦真的很浪漫啦」。

觀察員阿本（左）與溫妮整季都猜不透嘉賓發展，對配對結果感到緊張。（TVBS提供）觀察員阿本（左）與溫妮整季都猜不透嘉賓發展，對配對結果感到緊張。（TVBS提供）

屢屢掀起熱議的宇宙發電機凱玲再度引發關注，她對亦凱進行土味情話攻勢，讓男方卻步表示：「妳都這樣撩人的嗎？對很多人都這樣說的話可不行。」而整季節目中所有男嘉賓對凱玲的情感提問都未能獲正面回應，讓阿本感嘆：「原來是純情男配海女，我們這一整季都被她玩弄於股掌之間。」余祥銓也氣憤附和道：「她不只玩弄男嘉賓，她連我們都玩弄！」

在最終配對環節，先前對選擇徘徊不定的博雄終於果斷告白，讓觀察室瞬間沸騰，三廢弟化身迷弟驚呼：「好帥啊！」而女方則害羞到臉跟身體通紅，余祥銓見狀大叫：「她起害羞疹了！」一旁的張瑞夫更默默含淚感慨：「嗚我好感動，都要起雞皮疙瘩了」場面搞笑。與此同時，在觀察室的阿本則崩潰自曝賠掉整季主持費：「我跟製作單位打賭，結果賭錯了。」

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