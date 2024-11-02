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才剛揭心靈課程黑幕！YTR福爾思庭突發「不自殺聲明」引擔憂

YTR福爾思庭以自身經歷揭開心靈課程黑幕。（翻攝自YT）YTR福爾思庭以自身經歷揭開心靈課程黑幕。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR「眾量級」成員家寧近日宣布開新頻道，同時也上架新片，但影片中的詭異狀態讓網友看完後超毛，紛紛將矛頭指向她曾經參加心靈成長課一事。對此，YTR福爾思庭因曾經參與相關課程，她以自身經歷揭開心靈課程黑幕，怎料卻疑遭學員留言恐嚇，昨（1）日發佈了不自殺聲明。

福爾思庭1日拍片揭密心靈課程的內容，她表示心靈課程分3個階段，第1階段是導師透過正面鼓勵吸引學員；第2階段開始挖學員的內心傷疤，再提供安慰；第3階段則要求學員在100天內再拉人來上課。福爾思庭坦言，進修時她的身心狀況很糟，像是要溺水一樣，只要有浮木就想抓。沒想到在第3階段，福爾思庭因為太會拉人，一度遭團隊其他人指責只有她自己完成任務，不會帶動整個團隊受益，團員以各種羞辱性言語抨擊她，讓她陷入自我懷疑，最終還是逃離了。

在福爾思庭揭露課程黑幕後，她的IG遭疑似學員洗版攻擊，留言內容正是心靈課程上會說的話。（翻攝自IG）在福爾思庭揭露課程黑幕後，她的IG遭疑似學員洗版攻擊，留言內容正是心靈課程上會說的話。（翻攝自IG）

而在福爾思庭揭露課程黑幕後，她的IG遭疑似學員洗版攻擊，留言內容正是心靈課程上會說的話，令她毛骨悚然，沒多久就PO出不自殺聲明，「本人在此特地聲明，謹此宣告，絕不自殺，絕不發生意外」，引發大批網友的擔憂。

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