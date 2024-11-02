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郁方25年前卡在美國海關 劉德華出手救援內情曝光

郁方現身小巨蛋追星。（翻攝臉書）郁方現身小巨蛋追星。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華昨晚攻蛋，舉辦首場「今天...is the Day」巡迴演唱會，郁方現身包廂追星，提到「劉德華就是她的青春」，並訴說25年前與華仔的合作往事，親曝天王暖舉！

郁方在社群發文，早在國中時就是華仔的粉絲，「其實他最吸引人的不只是他的外表，而是他一路以來堅持愛惜羽毛，為自己的事業努力。」

而在1999年，還是新人的郁方，有機會與偶像在美國合作拍攝電影《1999賭俠大戰拉斯維加斯》，那時團隊一起搭機赴美，而郁方要過海關時，行李的把手突然壞了，全靠同班機的華仔出手相救。

郁方當時感到手足無措，她說：「沒有想到，他像救星一樣出現，因為他知道我第一次到這麼遠的地方來，一定心裡面很害怕，哪知道真的出了這個狀況。」

原來貼心的華仔當時特別壓後，就是為了確認所有的人都可以安全出海關，更請助理來幫郁方搬行李。

如今回想起來，郁方仍感動地說：「那個時候，我就知道紳士的品格是一個人最大的教養！這麼多年過去了！還是一如往常地溫文儒雅，有時候想想這個世界上有那麼多的劉太太，真不是沒有道理。」

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