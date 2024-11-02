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娛樂 最新消息

兒子殺人、婆婆又失智症！金喜愛崩潰嫉妒白富美嫂嫂

《非普通家族》片中金喜愛對白富美嫂嫂產生嫉妒心。（網銀國際影視提供）《非普通家族》片中金喜愛對白富美嫂嫂產生嫉妒心。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國電影《非普通家族》已在台上映，片中兩對夫妻組合相當出色，影帝薛景求搭檔氣質女星秀賢，金喜愛則是與韓流初代男神張東健發展姊弟戀，不但要照顧失智症的婆婆，連兒子都犯下殺人罪行，讓金喜愛蠟燭兩頭燒。

韓流初代男神張東健在《非普通家族》中演技再進化。（網銀國際影視提供）韓流初代男神張東健在《非普通家族》中演技再進化。（網銀國際影視提供）

金喜愛說到角色妍京，認為她不僅要負責孩子的教育，還要照顧患有失智症的婆婆，已經是盡心盡力的人妻與人母，也因此對生活更加富裕又年輕貌美的嫂嫂有著自卑感，相處時經常話中帶刺，以黑色幽默方式暗諷嫂嫂，讓觀眾產生共鳴，金喜愛認為：「她雖然看似直率又自私，但積極參與公益，這樣的人還算不錯吧。」

《非普通家族》描寫兩對夫妻得知子女犯下可怕罪行後，原本正常運作的家庭瞬間毀滅，原本就只為錢賣命的律師哥哥宰完擅自作主，決定隱瞞孩子罪行，平常救人無數的醫師弟弟宰奎無法接受，同時孩子竟也藏著不可告人的一面，短短數次晚餐場景充分展現驚悚氣氛，金喜愛表示：「這部電影可以說吃3次飯就結束了，但光是拍攝好這3場戲，就已經讓我筋疲力盡。」

薛景求在《非普通家族》中飾演一名為了錢，可以為殺人犯辯護的王牌律師。（網銀國際影視提供）薛景求在《非普通家族》中飾演一名為了錢，可以為殺人犯辯護的王牌律師。（網銀國際影視提供）

《非普通家族》兒子淪為殺人犯，金喜愛心理崩潰，仍一心包庇罪行。（網銀國際影視提供）《非普通家族》兒子淪為殺人犯，金喜愛心理崩潰，仍一心包庇罪行。（網銀國際影視提供）

曾在好萊塢以《復仇者聯盟2：奧創紀元》《怪獸與葛林戴華德的罪行》打開全球知名度的秀賢，返韓發展演出影集包括話題韓劇《京城怪物》第一季和第二季、《雖然不是英雄》，《非普通家族》則是她的第一部韓國電影，秀賢對於終於成為韓國電影人相當自豪，謙虛表示與薛景求、張東健和金喜愛這些前輩合作對她來說是寶貴的經歷，更笑說：「拍攝期間真的很開心，甚至捨不得回家。」

《非普通家族》片中薛景求喪偶，再娶年輕貌美的二妻秀賢。（網銀國際影視提供）《非普通家族》片中薛景求喪偶，再娶年輕貌美的二妻秀賢。（網銀國際影視提供）

秀賢認為《非普通家族》中的角色智秀宛如為她量身打造。（網銀國際影視提供）秀賢認為《非普通家族》中的角色智秀宛如為她量身打造。（網銀國際影視提供）

片中秀賢飾演嫂嫂智秀，一開始像是兩家人的觀察者，劇情白熱化後，情感變化詮釋得非常細膩，在經驗豐富的薛景求、張東健和金喜愛的演技面前絲毫不遜色，獲得導演許秦豪高度好評，秀賢形容：「智秀這個角色對我來說就像量身定做的衣服一樣合適。」認為智秀這個角色有讓眾人意想不到的一面，即使她看起來彷彿是一隻乖巧溫順的寵物犬，並思考如何以生活感去呈現角色個性的反差。懸疑鉅作《非普通家族》11月1日全台上映。

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