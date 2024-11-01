颱風夜踹機車當有趣 新北刺青男上反骨鞠躬道歉慘遭酸

酷炫表示刺青男來反骨頻道基本上就是要來被羞辱。（翻攝自YT）

〔記者馮亦寧／台北報導〕康芮颱風襲台造成不少災情，昨（1）新北市一名刺青男在狂風暴雨中，嘻皮笑臉說：「颱風天倒幾台（機車）很正常吧」，接著便一腳猛踹倒機車，影片上傳後引起網友撻伐，沒想到今（1）日這名刺青男竟然上反骨男孩YouTube頻道鞠躬道歉，還被酷炫當場訓斥一頓。

刺青男趁著康芮颱風夜裡踹倒數輛機車，還上傳到網路炫耀。（翻攝自threads）

網紅團體「反骨男孩」成員孫生看到刺青男的行為之後，非常憤怒在社群開罵，沒想到今日他就上了反骨頻道鞠躬道歉。反骨男孩今晚更新影片，內容就是採訪到這名在颱風夜裡故意踹倒機車的新北刺青男，對方表示自己的名字叫做「成勳」，當時他踹機車指是覺得很好玩，被肉搜之後，感到害怕，只好藉由反骨頻道希望向社會大眾說聲：對不起。

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刺青男（右）為自己在颱風夜亂踹倒機車道歉。（翻攝自YT）

20歲的成勳說自己是一名油漆工，本來只是跟朋友開玩笑，才在颱風夜踹倒數輛機車。酷炫聽到他的說法，忍不住說：「你來道歉只是想解決被網暴的問題，我們為什麼要提供平台給你道歉？你這些都是多做的，你在踢別人車當下沒有想到這些，如果每個人道歉可以解決問題，那我現在也可以把你的機車踹倒，再跟你道歉，你覺得這樣你可以接受嗎？」成勳透露自己有被警察帶走，父母也知道他做出錯事。

酷炫對新北刺青男的行為相當憤怒，將他訓斥一頓。（翻攝自臉書）

酷炫又說：「我不覺得我應該借頻道讓你道歉，你今天來上我們節目，就是要來被我們羞辱的」，刺青男表示自己知道錯了，還說自己之前也曾經在清明節亂翻骨灰罈，針對這些荒腔走板的行為，他在鏡頭前深深鞠躬道歉，並說自己知道錯了。

影片曝光後，網友嘲諷出來道歉只是演戲，並不相信他會改過。

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