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中國網紅搏流量無下限 靠吃豬飼料挑戰「最省生活」

中國網紅大王孔留可。（翻攝自YT）中國網紅大王孔留可。（翻攝自YT）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕自媒體興起，許多所謂「網紅」為求流量紛紛祭出怪招，中國一名擁有278萬名粉絲的網紅「大王孔留可」孔羽豐更是無下限，靠著吃豬飼料喊話「挑戰用最少的錢過活」，影片中見她吃著3塊錢人民幣（約新台幣13.44元）的豬飼料，加上超戲劇化表演，引發軒然大波。

大王孔留可表示自己要靠吃豬飼料過一週。（翻攝自YT）大王孔留可表示自己要靠吃豬飼料過一週。（翻攝自YT）

大王孔留可10月30日晚間將吃豬飼料的影片上傳，並在影片中說明，她在網路上看到一種說法，表示想要維持生命跡象，只要每天吃3塊錢人民幣的豬飼料，就可以過最低成本的生活。為什麼是3塊錢人民幣呢？因為在中國3塊錢人民幣可以買一斤（500公克）豬飼料，一天吃一斤。

之後大王孔留可花了100元人民幣（約新台幣448.13元）買了一袋豬飼料，並檢查成分：「豬飼料是由大豆、花生、芝麻、玉米、小麥、麥麩做成，高碳水、高蛋白、低脂肪，全部純天然，而且怕妳營養不良，還配備了維生素（維他命），這不比吃外賣健康？大王我今天的挑戰就是吃豬飼料！」

大王孔留可吃豬飼料時大呼太鹹。（翻攝自抖音）大王孔留可吃豬飼料時大呼太鹹。（翻攝自抖音）

放下豪語之後，大王孔留可先聞了聞豬飼料，表示味道很香，有點像麥片。接著她便泡水準備開吃，豬飼料一入口，肉眼可見她表情逐漸扭曲，並說：「好鹹啊！我要喝水」並決定吃一週豬飼料，同時觀察身體變化。

她的影片引起網路熱烈討論，大多數網友都認為她的行為相當瘋狂，還虧她：「沒苦硬吃」、「沒有下限搏流量！」

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