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《神鬼戰士II》訓練大公開！演員直呼被操得很慘

保羅麥斯卡（右）和佩德羅帕斯卡在《神鬼戰士II》上演激烈打鬥。（UIP提供）保羅麥斯卡（右）和佩德羅帕斯卡在《神鬼戰士II》上演激烈打鬥。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕大導演雷利史考特近25年前藉由《神鬼戰士》為經典類型注入全新活力及創意，更在全球締造超過4.65億美金（約台幣148.42億元）的驚人票房，讓男主角羅素克洛一炮而紅，並且獲得12項奧斯卡獎提名，最後贏得包括最佳影片獎在內的5項大獎。2024年續集《神鬼戰士II》將再度讓一位英勇的戰士以力量與榮譽之名對抗強大的羅馬帝國。

《神鬼戰士II》完美結合壯麗場景、精美服裝、令人驚嘆特效以及令人屏息近身搏鬥，堪稱必須進戲院在大銀幕上體驗的沉浸式視覺盛宴。導演雷利史考特找來最頂尖的演員與工作團隊，透過驚險刺激的動作戲份、令人嘆為觀止的特效場面以及在2000年不可能做到的超高難度特技動作，將這個故事生動地呈現出來。

電影從一場戰艦海上攻佔一座古城的圍城戰，到海水灌入競技場內，然後模擬出符合史實的海戰，打造精采絕倫的電影盛事，而電影界首屈一指的幕後工作人員則接受這項艱鉅的挑戰，忠實地將導演雷利史考特超群絕倫的願景真實地呈現在大銀幕上面。

保羅麥斯卡為了《神鬼戰士II》接受嚴格的體能訓練。（UIP提供）保羅麥斯卡為了《神鬼戰士II》接受嚴格的體能訓練。（UIP提供）

演出盧賽斯的保羅麥斯卡為了準備，必須接受嚴格的體能訓練，他也必須學會像一名羅馬角鬥士一樣使用刀劍。他表示：「這包含了各種實際的訓練。我每天都得去健身房進行重訓和跑步，還得嚴格遵守特定的飲食控制。這些訓練是我在準備期間可以全心全意投入的事情，而雷利看中演員的表演才華，所以你就必須用任何方法完全融入你的角色。」

導演雷利史考特則大讚保羅動作非常敏捷，劍術也非常高竿，且甚麼都願意親自嘗試。此外，他也找來佩德羅帕斯卡飾演阿卡修斯將軍，雷利記得他第一次在Netflix影集《毒梟》中看到佩德羅的印象。「佩德羅把他飾演的毒梟角色詮釋得非常有趣而且溫文儒雅。」

雷利接著表示：「但是後來他的演出卻讓我大吃一驚，因為他同時也能夠展現出極度暴力的一面。他是一名劍術高手，更是一位非常優秀的演員，他的攻擊簡直完美到爆。」佩德羅則說:「我們必須接受大量的體能訓練，被操得很慘，雖然曾經接受過劍術訓練，但沒有這麼激烈過！」《神鬼戰士II》將於11月14日搶先美國一週在台上映。

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