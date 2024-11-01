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娛樂 亞洲

鋼琴女神李元玲 萬聖節火辣精靈裝主打「內衣+絲襪」

李元玲（右）展示萬聖節裝扮。（翻攝自IG）李元玲（右）展示萬聖節裝扮。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕馬來西亞「鋼琴女神」李元玲不但琴藝高超，同時也是網路紅人，她以魔鬼身材加上精湛琴藝獲得網友喜愛。近日為了萬聖節她也在社群曝光多款萬聖節精靈裝扮，瞬間吸引了超過300萬粉絲追蹤。

李元玲化身紅色惡魔。（翻攝自IG）李元玲化身紅色惡魔。（翻攝自IG）

李元玲在社群上曬出多組萬聖節造型，有扮成小丑、紅魔鬼、精靈、鬼娃不同造型。一組名為「Devil」的照片是李元玲穿著紅色緊身裝搭配過膝紅靴、手持紅色拐杖，頭上頂著紅色惡魔角的她邪媚一笑，讓人覺得有點壞。

李元玲打扮成鬼娃。（翻攝自IG）李元玲打扮成鬼娃。（翻攝自IG）

「American horor story vibe」則以美國家喻戶曉的恐怖故事主題為主角，只見李元玲一下扮成小丑、一下扮成鬼娃，唯一不變的就是姣好身材一覽無遺，展現出有異於平時高冷的童話感。

李元玲的黑色精靈打扮。（翻攝自IG）李元玲的黑色精靈打扮。（翻攝自IG）

「Dark Fairy 黑精靈」系列則是所有系列當中最火辣的一套造型，李元玲穿著黑色內衣搭配同色系三角褲，連接黑色網襪與吊襪帶，背後則是黑色薄紗翅膀，黑絲加內衣的組合，讓許多男性網友大喊：「我愛萬聖節」。

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