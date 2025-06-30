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娛樂 電影

《F1電影》全球猛破1.44億美金奪冠！台灣票房擠進全球前10名

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》上週末（6月27至29日）於北美上映，票房飆破5560萬美金（約台幣16.16億元），拿下票房冠軍，成為由Apple（蘋果）投資的電影最佳首週票房成績。

海外市場方面，《F1電影》在78個地區共進帳8840萬美金（約台幣25.7億元），其中更拿下74個當週好萊塢電影票房冠軍。全球首週合計高達1.44億美金（約台幣41.87億元），表現相當亮眼。

布萊德彼特主演新片《F1電影》全球票房開紅盤。（華納兄弟提供）布萊德彼特主演新片《F1電影》全球票房開紅盤。（華納兄弟提供）

Apple全球影視業務主管傑米厄利希特對此表示：「我們對《F1電影》在全球的反應感到振奮，也感謝觀眾熱情擁抱這部電影。這次的成功，來自導演柯辛斯基、製片傑瑞布洛克海默、主演布萊德彼特，以及世界冠軍漢米爾頓等團隊的努力，他們攜手打造了一段充滿熱血與靈魂的賽車電影之旅。」

《F1電影》是Apple投資了近2.5億美金（約台幣72.7億元）拍攝的超級鉅作（官方稱2億美金，但有外媒報導成本接近3億美金），並由華納兄弟負責院線發行，蘋果則需支付分潤與代發費用。

儘管如此，對於市值3兆美金（約台幣87.24兆元）的Apple而言，電影票房並非最核心目的，而是推廣串流平台Apple TV+ 及品牌形象的行銷延伸。例如，Apple便在Apple TV+ 首頁置入《F1電影》預告，甚至透過iPhone發送推播，提供觀眾在售票平台折扣優惠。

Apple執行長庫克日前接受《綜藝》專訪時則表示，電影並非為了刺激硬體銷售：「我並不覺得拍這部電影會賣出更多iPhone。我們參與娛樂，是因為我們想說好故事，也希望這是個成功的事業。」

《F1電影》已於上週三（25日）在台上映，粗估5天票房突破台幣7100萬，並持續熱映中。值得一提的是，在外媒《DEADLINE》列出的全球票房中，台灣甚至擠進全球TOP 10（截至週五）。

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