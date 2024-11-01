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娛樂 電影

巨石強森、美國隊長組隊打怪！《紅色一號》預售全台開賣

巨石強森主演兼任奇幻冒險電影《紅色一號》製片，直說自己最喜歡佳節電影。（華納兄弟提供）巨石強森主演兼任奇幻冒險電影《紅色一號》製片，直說自己最喜歡佳節電影。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奇幻冒險電影《紅色一號》集結巨石強森、「美國隊長」克里斯伊凡、奧斯卡得主JK西蒙斯、劉玉玲等人一同演出，以奇幻神話世界設定、精彩刺激的動作戲，還有歡樂搞笑的佳節氛圍，帶領觀眾踏上瘋狂旅程。兼任製片的巨石強森表示，自己最喜歡這類型的佳節電影，「沒有什麼比和你愛的人一起看一部偉大的佳節電影更好的事了！」

該片製作團隊希望打造出一部大規模、跨越年齡限制的耶誕佳節電影，巨石強森表示：「我喜歡所有的佳節電影，它們讓我們回到與朋友、家人在一起的溫暖感覺，那是一整年中生活稍微放慢腳步的時候。」

巨石強森（左）和克里斯伊凡在《紅色一號》攜手拯救耶誕節。（華納兄弟提供）巨石強森（左）和克里斯伊凡在《紅色一號》攜手拯救耶誕節。（華納兄弟提供）

片中由巨石強森和克里斯一同尋找被綁走的耶誕老人，兩人除了展現高水準的動作戲，彼此間更充滿逗趣的火花和衝突，笑點滿滿。克里斯說：「要跟巨石強森在銀幕上有火花真的太容易了，他是會全力以赴的演員。」巨石強森也誇克里斯「演技好又帥氣，還非常幽默，在拍片時玩得很開心。」

克里斯也說，自己小時候每週末都和家人和朋友一起去看電影，那時一切都感覺很特別、神奇和宏大，「這是我們每週一在學校談論的事情。我喜歡那種感覺，這就是我成為演員的原因，我認為觀眾將會有一段令人興奮的旅程，並且勾起懷舊情。」

《紅色一號》將於11月7日搶先全美在台上映，包括2D、IMAX、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema版本同步登場，預售票現正熱賣中，購票即可獲得原版電影海報，詳情請洽各大戲院。

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