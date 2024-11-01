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孫可芳1奇招幫兒子剪指甲出意外！劉冠廷看傻：黑掉了

孫可芳與劉冠廷育有1子「小太陽」。（翻攝自IG）孫可芳與劉冠廷育有1子「小太陽」。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星孫可芳與劉冠廷愛情長跑15年後結為連理，並在今年3月順利迎接兒子「小太陽」，不時會透過社群分享育兒生活，今（1）她透露為了搞定替兒子剪指甲的難關，她想了奇招分散兒子注意力，沒想到卻意外闖禍了。

孫可芳出奇招幫兒子剪指甲，結果意外讓額頭黑掉。（翻攝自IG）孫可芳出奇招幫兒子剪指甲，結果意外讓額頭黑掉。（翻攝自IG）

孫可芳今日發文表示「又闖禍了」，透露自己為了替不到1歲的兒子剪指甲，突發奇想把寶寶的玩具「吸盤轉轉樂」貼在額頭上，藉此分散兒子的注意力，還跟老公劉冠廷炫耀自己的聰明才智，最終也順利完成任務。沒想到因為吸盤固定太久，拿下來後發現，孫可芳的額頭留下了深深的印記，讓劉冠廷看了忍不住驚喊「『妳的額頭黑掉了！！』然後笑倒。」 

孫可芳無奈透露，好在今天已經退成紅紫色，過幾天的拍攝工作也可以戴帽子遮擋，接著更自爆，「比起上次用修眉刀把睫毛刮斷一半，這次應該會比較快恢復原狀吧。」她的天兵行徑曝光後，也令網友紛紛笑翻。

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