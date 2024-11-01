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李多慧上演換裝秀！辣穿「緊身水手服」網暴動：重播好幾次

李多慧在最新影片中連換20多套衣服。（翻攝自YT、IG）李多慧在最新影片中連換20多套衣服。（翻攝自YT、IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧在台發展一年半，憑藉甜美外型及精湛舞藝累積大批粉絲，除了應援工作外，她也積極經營社群平台，個人YouTunbe頻道擁有88萬人訂閱，日前她在上傳的新片內容中，上演了一場穿搭換裝秀，引起粉絲們暴動。

李多慧完美駕馭多種風格。（翻攝自YT）李多慧完美駕馭多種風格。（翻攝自YT）

李多慧在影片中分享挑戰在台灣網購的結果，可見她一口氣收到了50個包裹，金額花了近80萬韓元（約新台幣1萬9千元），連自己都覺得誇張，甚至因為東西太多，她還向管理員借了小推車推回家。之後將衣架、衣服整理完畢，便開始開箱試穿新衣服，可見李多慧的風格多變，從OL裝扮到甜美洋裝都有，還耍寶模仿《黑白大廚》矇眼試吃的名場景，其中更穿上緊身水手服，展現火辣身材曲線。

李多慧辣穿緊身水手服。（翻攝自YT）李多慧辣穿緊身水手服。（翻攝自YT）

李多慧坦言，因為自己在台灣居住時沒什麼衣服，於是決定嘗試網購衣服，這次花了4小時線上逛街，而開箱影片則是用了7個小時才展示完20多套衣服，讓她幽默自嘲「未來六個月不必再煩惱要穿什麼衣服了」。精彩的變裝片曝光後，立即吸引大批網友朝聖，「好喜歡看多慧的生活片喔～太可愛了，多拍一些」、「更新的真是時候，安慰了明天還要上班的心情」、「重播了好幾次換裝秀太好看了，笑聲一如既往的療癒」。

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