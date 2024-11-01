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娛樂 最新消息

林思宇「擾亂温貞菱感情」成女性公敵 拒絕「紅粉知己」：會自動屏蔽

〔記者李紹綾／台北報導〕林思宇在八大《妳是我的姐妹》飾演影響温貞菱、徐鈞浩感情發展的第三者「王薔」，細膩的演出，讓不少女性觀眾氣得牙癢癢，談到是否介意男友有很要好的女性朋友？林思宇大方坦承以前的確會介意。

林思宇（中）在《妳是我的姐妹》影響温貞菱、徐鈞浩感情發展。（八大電視提供）林思宇（中）在《妳是我的姐妹》影響温貞菱、徐鈞浩感情發展。（八大電視提供）

林思宇表示，「年輕時候可能比較沒有安全感，或是信任度還沒建立起來，所以會去管男友身邊的異性，也不希望他跟女生太好。」然而隨著年紀越大，變得比較成熟，如果男友有要好的女性友人，基於信任，不會干涉他們的友誼。

林思宇也強調，自己不會讓生活裡出現「王薔」這號人物，「如果我知道約會的男生身邊，已經有這樣的異性友人，而且是被她牽制的話，我就會自動屏蔽掉。」她理性分享，自認會想遠一點，「很怕現在妥協不正視這問題的話，之後會為了這些事吵架，或是他們明明很好，因為我不來往，我也過意不去。」考慮到後續可能衍生的問題後，就會選擇避開這樣的三角關係。

《妳是我的姐妹》，每週六晚間8點於八大戲劇台播出、9點於中華電信MOD、Hami Video影劇館+上架。

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